Nel corso della giornata di ieri, presso il Castello Sforzesco di Milano, ha avuto luogo la presentazione del Generali Stadium. Si tratta, infatti, del futuro impianto sportivo che ospiterà le partite casalinghe del Milan e dell'Inter. Lo stadio avrà questo nome dato che la nota compagnia assicurativa italiana ha acquisito i namimg rights e ciò porterà dei ricavi importanti nelle casse dei due club. La prossima casa dei rossoneri e dei nerazzurri, se non dovessero esserci degli imprevisti, dovrebbe essere inaugurata per la stagione 2031/2032 e, di conseguenze, sarebbe pronta anche per ospitare le partite di Euro 2032. Con la costruzione del nuovo stadio, le due squadre diranno addio allo storico San Siro, che verrà demolito. Ovviamente, non mancano le persone che sono contro a ciò e, tra queste, figura anche Gianni Rivera.

Rivera contro il Generali Stadium: "Potrebbe anche non esistere. San Siro ancora perfetto"

Vision, innovation, and future.

The key moments from the Generali Stadium unveiling event.@GENERALI pic.twitter.com/nQqluIoyhx — AC Milan (@acmilan) October 29, 2026

Il prossimo stadio del Milan e dell'Inter avrà, quindi circa 9milan in meno rispetto all'attuale Giuseppe Meazza. Da diversi anni si parlava della costruzione di un nuovo stadio nel capoluogo lombardo. Con la presentazione di ieri sera, è stato fatto un passo molto importante. Così come ci sono coloro che hanno accolto positivamente il nuovo stadio, che sarà moderno e si avvicinerà a quelli dei grandi club europei, ci sono anche persone che sono contrarie a ciò.Tra coloro che hanno accolto in maniera negativa la costruzione del nuovo impianto e la conseguente demolizione dello Stadio Giuseppe Meazza c'è Rivera. La leggenda del Milan, del quale è stato anche capitano, ha giocato centinaia di partite presso la Scala del Calcio e segnato moltissimi gol. Per uno come lui, quindi, dire addio a San Siro vorrebbe dire togliere un pezzo di storia non solo di Milano, ma anche del calcio italiano e globale.

Firenze, Italia - 3 febbraio 2020: Gianni Rivera della Figc durante la premiazione della "Panchina D'Oro" al Centro Tecnico Federale di Coverciano. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Di recente, il vincitore del Pallone d'Oro nel 1969 ha rilasciato un'intervista a La Repubblica, durante la quale ha difeso lo stadio attuale andando contro quel che verrà in futuro. Le sue parole: "L'impianto attuale è perfetto e ci si può ancora giocare. Lo demoliranno per costruirne uno che potrebbe anche non esistere. Peggio per chi ha preso questa decisione. Si chiamerà Generali Stadium, nome assegnato in base a chi paga di più. Avrei apprezzato se l'avessero dedicato a me ed al mio amico Sandro Mazzola".