Il futuro di Diego Lopez tiene banco in casa Genoa. Il Chief of Football rossoblù, arrivato a Genova nel novembre del 2025, sarebbe al momento tentato di proseguire la propria carriera da dirigente sportivo in Inghilterra, alla corte del Burnley. In attesa della decisione definitiva, però, la società ligure non vuole farsi trovare impreparata e, di conseguenza, ha già iniziato a sondare i primi nomi per il possibile futuro successore di Diego Lopez.

Pantaleo Corvino e Daniele Pradé in lista

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, il Genoa sarebbe già alla ricerca del possibile sostituto di Diego Lopez in caso di addio del direttore sportivo spagnolo. Tra i nomi in lista, figurerebbero Pantaleo Corvino e Daniele Pradé.

Per quanto riguarda il primo, avendo già concluso la sua esperienza al Lecce lasciando l'incarico per motivi personali, potrebbe già essere a disposizione per un'immediata ripartenza con i rossoblù e, in caso di un arrivo del dirigente pugliese, il Genoa si assicurerebbe un ds che, nella sua ultima esperienza in Salento, è riuscito a portare nelle casse dei giallorossi circa 100 milioni di euro a fronte di un iniziale investimento di soli 9 milioni, grazie alle cessioni di Dorgu, Krstovic, Hjulmand, Pongracic e Gendrey. Quanto all'opzione Pradé, l'eventuale approdo al Genoa rappresenterebbe un'altra soluzione di grande esperienza e con una lunga carriera alle spalle, avendo operato in club come Roma, Fiorentina, Sampdoria e Udinese.

Direttore sportivo Genoa.



Con lo spagnolo Diego López verso il Burnley, il club rossoblu è pronto a definire per il sostituto già in questi giorni.



Giovanni Rossi è presente nella shortlist ma la trattativa non è ancora vicina alla chiusura. Altri due profili in corsa. https://t.co/JUZEqBO6Oc — Matteo Moretto (@MatteMoretto) October 5, 2026

Presente anche Giovanni Rossi, con Burdisso sullo sfondo

Sempre secondo Gianluca Di Marzio, nella shortlist dei possibili successori di Diego Lopez, il Genoa starebbe valutando anche i nomi di Giovanni Rossi (confermato nelle ultime ore anche dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto) e Nicolas Burdisso. Il primo è un profilo che conosce molto bene il calcio italiano, sia da calciatore che da dirigente, ma vanta, soprattutto, un'importante esperienza internazionale avendo ricoperto il ruolo di direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia fino allo scorso febbraio. Burdisso, invece, attualmente sullo sfondo poiché non risulterebbero avanzamenti concreti, ha un ottimo rapporto con Daniele De Rossi e un suo eventuale arrivo potrebbe gettare delle importanti basi per l'ambiente e il lavoro all'interno del club rossoblù.

FIRENZE, ITALIA - 30 MARZO: Nicolas Burdisso dell'ACF Fiorentina osserva il gioco durante la partita di Serie A TIM tra ACF Fiorentina e AC Milan allo stadio Artemio Franchi, il 30 marzo 2024 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Come detto, però, la situazione è in attesa di ulteriori sviluppi. Gran parte del futuro dipenderà, infatti, dalla decisione di accettare o meno il trasferimento in Championship di Diego Lopez e, una volta chiarita la questione, il Genoa si muoverà di conseguenza cercando quella che, dal loro punto di vista, sarà la soluzione migliore.