Casertana-Salernitana è uno dei derby più caldi del Mezzogiorno italiano. Terra vs mare, aristocrazia vs borghesia mercantile. Come ogni rivalità locale che si rispetti, la base ontologica della partita è costruita su opposizioni cosmologiche, in modo tale da poter rivendicare la propria parte come Altro assoluto rispetto all'altra. Dunque, vincere o perdere questa sfida significa mettere in gioco una parte della propria identità quotidiana: in ballo non c'è solo il risultato sportivo, ma un vero e proprio rischio sociale per la comunità.

Nel Sud Italia, il napoletano Ernesto De Martino ha prodotto varie e importanti etnografie sulla magia e le "crisi di presenza". Sintetizzando, l'antropologo italiano individua le cause sottostanti al permanere della magia nella realtà quotidiana degli anni '50. Malocchio e rituali funebri sono dispositivi di protezione esistenziale: le condizioni di miseria in cui versava il Meridione aprivano gli individui a delle "crisi di presenza", ovvero un rischio di perdita totale dell'esserci-nel-mondo. Quando un elemento della comunità muore, la collettività produce dei riti per salvaguardarsi dalla perdita collettiva, individuando nello stregone, l'elemento capace di ristabilire l'equilibrio sociale.

Nel calcio, le cose non appaiono e non sono tanto differenti. Il derby Casertana-Salernitana mette in gioco proprio questa tipologia di rischio simbolico, che deve essere neutralizzato o prodotto da una figura a cui tutta la comunità (il tifo) si affida: l'allenatore.

Ansaloni contro Caramanno: la sfida degli anni '90

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Un punto fortemente liminale del derby è stato toccato sicuramente nella stagione. Il match fungeva effettivamente da catalizzatore di tutti i sentimenti delle due tifoserie: vincere o perdere quella partita, significava salvarsi dalla scomparsa del mondo e quindi gioire per la rinascita, oppure il crollo dell'esistenza, buttandosi nell'oblio e nello sconforto.La sfida diventa di importanza cruciale poiché entrambi i club si stanno giocando l'accesso alla Serie B . I due sciamani protagonisti della partita sonoper la Salernitana eper la Casertana. Il tecnico dei granata, fino a quel momento, aveva conquistato 1 Promozione con il Cattolica, 1 Serie D cole 2 Serie C2 con Fano e Brindisi. Anche il mister siciliano poteva godere di un palmares altrettanto ricco: 1 Serie D con la Frattese, 1 Coppa Italia Primavera con l'Avellino,con il Palermo e addirittura 1 Serie C con il Foggia nell'anno precedente al famoso derby.

Il massimo della tensione si raggiunse così il 29 aprile 1990, dove allo stadio Vestuti di Salerno, ci fu un match di Serie C1 a dir poco rocambolesco. Un 2-2 finale si consumò fra la guerriglia fra le due tifoserie e fu un grosso scalino per la promozione della Salernitana dopo 25 anni di attesa. Tuttavia, Pino Caramanno non è stato cancellato dalla storia come un tecnico perdente, anzi: nel club permane ancora il suo record di 10 vittorie consecutive in campionato.

Mario Russo: il doppio ex di Casertana-Salernitana

Le storie di rivalità locali e non, sono sempre costellate da archetipi e figure ricorrenti, un po' come il servo astuto di Plauto. Così, all'interno dell'enorme categoria del "derby", rientrano alcuni personaggi mitologici, simili a deiper il loro essere divisi a metà. Queste figure sono i cosiddetti "doppi ex": calciatori che hanno deciso, coraggiosamente, di affrontare la sfida da entrambe le sponde, assicurandosi rispetto e insulti al cambio di casacca.

Anche in Casertana-Salernitana emerge questa peculiarità umana del doppio. Mario Russo è stato un vero e proprio allenatore di culto nel ramo delle squadre meridionali italiane. Barletta, Catania, Crotone, Avellino, Cosenza... e proprio Salernitana e Casertana. Ex calciatore, passato anche per la Roma, Russo ha allenato i granata nel 1986-87, guidando la squadra ad un mesto tredicesimo posto in Serie C1, non venendo riconfermato. A Salerno non trova fortuna e solamente 3 anni più tardi decide di accasarsi a Caserta.

Coi falchetti l'esperienza di Russo va anche peggio, se possibile. Inizia la stagione 1990 (sostituendo Caramanno), ma viene esonerato dopo sole 4 partite. Una curiosità? Alla fine di quella stagione, sotto la guida di Adriano Lombardi, la Casertana raggiunge la promozione in Serie B.

Campilongo vs Menichini e il ritorno di Casertana-Salernitana dopo 20 anni

Dopo la gioia della promozione nel 1990, la Casertana si ferma e fa dieci passi indietro. Infatti, nel, la società non è iscritta alla Serie C1 per fallimento ed èdalla FIGC. Il club riparte così dai dilettanti e dovrà attendere 20 anni prima di tornare in Serie C e sfidare i proprio odiati nemici.

Nel 2014-15 le due squadre si affrontano nel girone C di Lega Pro (attuale Serie C) e le due panchine accendono la sfida. La Salernitana riesce ad accaparrarsi Leonardo Menichini, tecnico con 4 panchine in A (Ancona 2003) e 61 in B (Crotone e Grosseto). Dall'altra parte, viene scelto Salvatore Campilongo, tecnico capace di coqnuistare la C2 con la Cavese e ottenere le panchine in Serie B di Avellino, Empoli, Frosinone e Nocerina. Tuttavia, Campilongo riscuote successo presso i falchetti sia per la sua esperienza da tecnico nel 2002-2003 sia perché è stato uno dei marcatori rossoblù della celebre sfida del 1990.

PARMA, ITALIA - 28 APRILE: Leonardo Menichini, allenatore della SS Lazio, osserva durante la finale della Primavera TIM Cup tra ACF Fiorentina e SS Lazio allo stadio Ennio Tardini, il 28 aprile 2021 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

La sfida fra i due tecnici si ha solo nell'ultima giornata di campionato, nel maggio 2015, in quanto l'ex giocatore della Casertana è arrivato a stagione in corso. Una partita in realtà priva di emozioni, terminata in pareggio all'Arechi (1-1) e che raccontava già della promozione granata in B grazie al 4-3-1-2 di Menichini.

La sfida contemporanea: Serse Cosmi contro Federico Coppitelli

Ancora oggi si pensa al mondo magico come unadi un mondo arcaico e primitivo. La modernità stessa ci impone un mondo disincantato e razionale, non facendoci accorgere di quanto in realtà, la nostra quotidianità è ancora plasmata dal pensiero magico. Perciò, Casertana-Salernitana, non può essere letta se non con una chiave che rimanda ancora una volta a queste categorie. Nel maggio, il sorteggio della fase nazionale dei playoff di Serie C ha estratto proprio il derby campano.

Serse Cosmi (Salernitana) e Federico Coppitelli (Casertana) hanno saputo navigare in questo evento imponderabile. L'allenatore di Perugia è una delle figure storiche del calcio italiano recente: un tecnico istrionico ma capace di raccogliere risultati importanti nella sua carriera. Dall'Eccellenza umbra alla Coppa Intertoto vinta proprio col Perugia, riuscendo a conquistare una Panchina d'argento nel 1999-2000. Il suo è stato un percorso costruito partendo dalla Prima Categoria (Pontevecchio) e scalando con promozioni su promozioni, fino ad arrivare alla Serie A. La Coppa Uefa giocata con il Perugia rimane il punto più alto toccato nella sua carriera, che è proseguita fra massima divisione italiana e serie cadetta.

CROTONE, ITALIA - 1° MAGGIO: L'allenatore del Crotone, Serse Cosmi, gesticola durante la partita di Serie A tra FC Crotone e FC Internazionale allo stadio comunale Ezio Scida, il 1° maggio 2021 a Crotone, in Italia. Gli stadi in tutta Italia rimangono soggetti a rigide restrizioni a causa della pandemia di coronavirus: le norme governative sul distanziamento sociale vietano la presenza di tifosi all'interno degli impianti, costringendo a disputare le partite a porte chiuse. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Coppitelli ha svolto la quasi totalità del suo percorso (vincente) da allenatore nelle giovanili di Frosinone, Roma, Lecce (1 Campionato Primavera) e Torino (1 Coppa Italia primavera), con due brevi tappe fra i pro con Imolese (2019) e Osijek in Croazia. Il doppio match dei playoff ha visto la vittoria complessiva (2-3 e 1-1) della Salernitana e ci lascia con un quesito: può il 3-4-1-2 di Serse Cosmi essere il dispositivo magico contro la "crisi di presenza"?