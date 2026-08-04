Dieci reti subite ad opera di un ottimo e troppo superiore Bournemouth. Il Genoa di De Rossi chiude la sua tourneè in Inghilterra con una brutta sconfitta ad opera delle Cherries.

📌 Terminata la sessione di allenamento congiunto al Bournemouth Performance Centre



⚽️ Il test match si è svolto in 4 tempi da 30 minuti ciascuno:



1️⃣ Primo tempo: BOU 1-0 GEN

2️⃣ Secondo tempo BOU 3-1 GEN

3️⃣ Terzo tempo: BOU 3-0 GEN

4️⃣ Quarto tempo: BOU 3-0 GEN pic.twitter.com/cUypPeslTP — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 4, 2026

Le Cherries segnano dieci reti contro il Genoa

Dopo due vittorie ed un pareggio il Genoa subisce una sconfitta nella sua preparazione estiva. Finora, il Grifone di De Rossi si era portato bene: una vittoria con il, un pareggio con ilper 2-2, e una altra vittoria contro il. La squadra sembrava funzionare bene e giocare secondo le idee del tecnico ex Roma . Poi,oggi, è arrivata la doccia fredda ad opera degli uomini del tecnicoda poco succeduto ad Iraola alla guida del club inglese.

La partita si è giocata su quattro tempi da trenta minuti ciascuno. E si è rapidamente trasformata in una goleada a favore delle Cherries. Il primo gol arriva al 13° del primo tempo: sblocca la gara Scott con un gol di rapina che sfrutta una respinta di Biljow. Il Grifone pareggia nella ripresa grazie a Ellertsson. I padroni di casa, però, tornano in vantaggio con l'olandese Kluivert che trasforma un rigore guadagnato a causa di un fallo commesso da Mitaj. Da quel momento la formazione inglese dilaga senza troppa fatica: segna Truffert sugli sviluppi di un corner, poi di nuovo Kluivert su rigore, firma una doppietta anche Scott. Mettono le loro firme nel match anche Brooks, Jebbison, Dacosta Gonzales e il turco Unal, che segna due reti.

Si tratta di una sconfitta che, certamente è subita nel corso di un test match, di una amichevole estiva. Ma deve anche far riflettere in chiave mercato: bisogna rafforzare la rosa. Il tecnico ha chiesto tre rinforzi e nei prossimi dieci giorni la dirigenza dovrà lavorare. Le cessioni, inoltre, non dovranno indebolire la squadra. Il Genoa deve arrivare pronto e competitivo all'inizio del campionato. Tra quattro giorni, inoltre, lo attende un test con il Deportivo de A Coruna, l'ultimo prima dell'inizio della Serie A.