Un precedente ricco di gol per la squadra campana
Bologna cuore d'oro: Bernardeschi e Orsolini per le adozioni a 4 zampe
Manca sempre meno all'inizio della sfida di questo pomeriggio che metterà di fronte il Napoli ed il Bologna. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della quarta giornata della Serie A 2026/2027. Il match avrà inizio alle ore 18:00 e si disputerà presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Spesso, le partite tra i due club hanno regalato gol, spettacolo e tante emozioni per i tifosi allo stadio e quelli casa. Quindi, aspettando il calcio d'inizio, riviviamo uno dei precedenti, quello in cui il Napoli ha stravinto in trasferta.
Quando il Napoli ha disintegrato i Felsinei in casa loroCi troviamo nella stagione calcistica 2016/2017, quindi nella decade precedente e nel pieno del dominio della Juventus in Italia. In occasione della giornata numero 23 della Serie A di quell'annata, l'allora Bologna allenato da Roberto Donadoni ha ospitato i partenopei guidati da Maurizio Sarri. Quel giorno, per la precisione il 4 febbraio 2017, il Napoli ha segnato due reti nei primi sei minuti di gara: prima col colpo di testa del capitano Marek Hamsik su assist di José Callejon; poi con un'azione in contropiede conclusa con la rete di Lorenzo Insigne.
Al minuto 25, però, il Bologna ha l'occasione per accorciare le distanze: Callejon commette un fallo di mano in area di rigore e Davide Massa, arbitro della gara, concede il calcio di rigore in favore dei padroni di casa ed ammonisce lo spagnolo. Sul dischetto si presenta Mattia Destro, che vede il suo tiro finire nelle mani del portiere azzurro Pepe Reina. Passano pochi secondi e Callejon subisce un contrasto da Nagy al quale, però, decide di rispondere con un fallo di reazione. Questo gesto, però, gli costa l'espulsione diretta ed il Napoli resta in dieci. Al 33' anche il Bologna resta con uno in meno dato che Adam Masina è stato espulso per fallo su ultimo uomo ai danni di Dries Mertens. Quest'ultimo, su calcio di punizione, ha segnato la terza rete per i campani.
Al 90' gli Azzurri trova il tempo di segnare anche il settimo gol con Mertens che, così come il suo capitano, ha portato il pallone a casa. Questa vittoria per 1-7 dei campani resta una delle più larghe contro il Bologna. Inoltre, Mertens è stato capace di realizzare due triplette in altrettante annate di fila contro i rossoblù.
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