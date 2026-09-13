Manca sempre meno all'inizio della sfida di questo pomeriggio che metterà di fronte il Napoli ed il Bologna. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della quarta giornata della Serie A 2026/2027. Il match avrà inizio alle ore 18:00 e si disputerà presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Spesso, le partite tra i due club hanno regalato gol, spettacolo e tante emozioni per i tifosi allo stadio e quelli casa. Quindi, aspettando il calcio d'inizio, riviviamo uno dei precedenti, quello in cui il Napoli ha stravinto in trasferta.

Quando il Napoli ha disintegrato i Felsinei in casa loro

Ci troviamo nella stagione calcistica, quindi nella decade precedente e nel pieno del dominio dellain Italia. In occasione della giornata numero 23 della Serie A di quell'annata, l'allora Bologna allenato daha ospitato i partenopei guidati da. Quel giorno, per la precisione il, il Napoli ha segnato due reti nei primi sei minuti di gara: prima col colpo di testa del capitanosu assist di; poi con un'azione in contropiede conclusa con la rete di

Al minuto 25, però, il Bologna ha l'occasione per accorciare le distanze: Callejon commette un fallo di mano in area di rigore e Davide Massa, arbitro della gara, concede il calcio di rigore in favore dei padroni di casa ed ammonisce lo spagnolo. Sul dischetto si presenta Mattia Destro, che vede il suo tiro finire nelle mani del portiere azzurro Pepe Reina. Passano pochi secondi e Callejon subisce un contrasto da Nagy al quale, però, decide di rispondere con un fallo di reazione. Questo gesto, però, gli costa l'espulsione diretta ed il Napoli resta in dieci. Al 33' anche il Bologna resta con uno in meno dato che Adam Masina è stato espulso per fallo su ultimo uomo ai danni di Dries Mertens. Quest'ultimo, su calcio di punizione, ha segnato la terza rete per i campani.

Passano tre minuti ed i Felsinei trovano il gol con, ma al 43' gli Azzurri calano il poker con la seconda rete di Mertens. Nella ripresa, per la precisione al 70' della partita, l'attaccante belga serve Hamsik che porta il punteggio sull'1-5. Quattro minuti più tardi il centrocampista la terza rete della sua partita, nonché la sesta per la sua squadra, con un gran tiro dalla distanza.

Bologna, Italia - 4 febbraio 2017: Dries Mertens, #14 del Napoli, segna il quarto gol per la sua squadra durante la partita di Serie A tra Bologna e Napoli allo Stadio Renato Dall'Ara. (Foto di Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)

Al 90' gli Azzurri trova il tempo di segnare anche il settimo gol con Mertens che, così come il suo capitano, ha portato il pallone a casa. Questa vittoria per 1-7 dei campani resta una delle più larghe contro il Bologna. Inoltre, Mertens è stato capace di realizzare due triplette in altrettante annate di fila contro i rossoblù.