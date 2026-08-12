Ronaldinho ha da sempre fatto parlare di sé. Quest’estate, però, torna sotto i riflettori non per vicende extracalcistiche, bensì per il suo clamoroso ritorno al calcio giocato. Ritiratosi il 19 gennaio 2018, dopo l’ultima parentesi con la Fluminense, il brasiliano tornerà infatti in campo all’età di 46 anni.

Il 23 giugno 2026 ha trovato l’accordo con il Ravenna. L’operazione ha principalmente una valenza commerciale, dal momento che il brasiliano non disputerà l’intera stagione, ma scenderà in campo almeno in una partita di campionato tra le mura amiche. La squadra, militante in Serie C, ha comunque voluto celebrare la presenza di un campione di questo calibro organizzando una presentazione in grande stile.

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Ravenna, la festa per la squadra e per il ritorno di Ronaldinho

A Ravenna si lavora in grande per il ritorno al calcio giocato di Ronaldinho e il club giallorosso invita tutti i tifosi alla "notte di Ronaldinho": non una semplice presentazione. Nell'ottica del club, sarà una grande festa, come annunciato attraverso una nota ufficiale sul proprio sito: "Non sarà soltanto la presentazione di una squadra, ma una vera e propria festa sulla spiaggia". Saranno allestiti un palco e un Dj set con musica e ballo.

Sul palco saliranno il settore giovanile, la dirigenza, lo staff tecnico e la prima squadra, impegnata nel campionato di Serie C, girone B. Il momento più atteso della serata sarà l'arrivo di Ronaldinho, che incontrerà per la prima volta i nuovi tifosi giallorossi.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 26 MAGGIO: Ronaldinho Gaúcho dell'União sorride durante la partita del Futebol Solidário allo stadio Maracana il 26 maggio 2024 a Rio de Janeiro, Brasile. Artisti e calciatori brasiliani si sono incontrati per giocare una partita di calcio in solidarietà con le vittime delle piogge nel Rio Grande Do Sul, con l'obiettivo di raccogliere e promuovere donazioni per le persone colpite. Alla mattina del 24 maggio erano stati venduti 30.000 biglietti. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

L'evento prenderà vita già nel pomeriggio con Studio Delta Live, che accompagnerà i tifosi verso lo show serale con intrattenimento, musica e momenti speciali. Saranno presenti punti di ristoro, bistrot gastronomici e un'area dedicata al merchandising del club. Come puntualizzato dal club attraverso i propri siti ufficiali, il programma dettagliato dell'evento sarà reso noto nei prossimi giorni. Intanto, i tifosi preparano una calda accoglienza a Ronaldinho.