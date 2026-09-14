Andy Diouf vorrebbe tornare a giocare a centrocampo. Il calciatore francese, impiegato da quinto di centrocampo nel 3-5-2 dell'Inter di Cristian Chivu, ha recentemente espresso il suo desiderio di tornare a ricoprire un ruolo in mezzo al campo, pur sottolineando la sua disponibilità in caso di continuità nei minuti o necessità di squadra.

Andy Diouf vuole tornare a giocare a centrocampo

Intervistato ai microfoni del quotidiano franceseha parlato del suo nuovo ruolo all' Inter dichiarando di voler tornare a giocare a centrocampo: "Non sono né un terzino né un’ala. Vorrei tornare a giocare a centrocampo da, perché è lì che sono cresciuto calcisticamente e lì ho i miei riferimenti

Proprio sull'attuale ruolo da esterno di centrocampo, l'ex Lens e Basilea ha spiegato: "In fase di possesso fai quasi da ala, ma senza la palla devi ripiegare e stare in blocco difensivo. Ciò ti mette a dura prova e a fine gara sei stanchissimo. È una roba davvero pazzesco ed è successo per caso. Mi sono ritrovato a giocare titolare alcune partite facendo il quinto di centrocampo, una dietro l’altra, ma non mi sento né un terzino né un’ala".

🚨 ANDY DIOUF 🇫🇷 S’EST INSTALLÉ COMME PISTON DROIT À L’INTER… MAIS NE CACHE PAS SON ENVIE DE REVENIR AU MILIEU. 😁



🗣️ « Je ne me sens ni latéral ni même ailier. MON OBJECTIF EST DE REVENIR AU MILIEU, parce que c’est là où j’ai été formé et que j’ai mes repères.



Je reste… pic.twitter.com/10yeHS2gpg — Actu Foot (@ActuFoot_) September 14, 2026

Diouf resta a disposizione della squadra

Nel corso dell'intervista alla testata francese,ha poi voluto chiarire che, nel caso in cui giocare da quinto di centrocampo vorrebbe dire trovare spazio con continuità e aiutare la squadra, allora sarà comunque disposto a ricoprire quel ruolo.

MADRID, SPAGNA - 8 SETTEMBRE: Andy Diouf dell'FC Internazionale in azione durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e FC Internazionale Milano allo stadio Santiago Bernabéu, l'8 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

In particolare, il calciatore francese ha chiuso l'intervista affermando: "Sarò sempre e comunque a disposizione dell'Inter. I miei compagni di squadra non mi conoscevano, ma se in questo ruolo posso guadagnare minuti e impormi, allora sono disposto a ricoprirlo. Sto imparando molto giocando in questa posizione".