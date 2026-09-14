Le parole di Andy Diouf ai microfoni del quotidiano francese L'Equipe
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Andy Diouf vorrebbe tornare a giocare a centrocampo. Il calciatore francese, impiegato da quinto di centrocampo nel 3-5-2 dell'Inter di Cristian Chivu, ha recentemente espresso il suo desiderio di tornare a ricoprire un ruolo in mezzo al campo, pur sottolineando la sua disponibilità in caso di continuità nei minuti o necessità di squadra.
Andy Diouf vuole tornare a giocare a centrocampoIntervistato ai microfoni del quotidiano francese L'Equipe, Andy Diouf ha parlato del suo nuovo ruolo all'Inter dichiarando di voler tornare a giocare a centrocampo: "Non sono né un terzino né un’ala. Vorrei tornare a giocare a centrocampo da centrocampista, perché è lì che sono cresciuto calcisticamente e lì ho i miei riferimenti".
Proprio sull'attuale ruolo da esterno di centrocampo, l'ex Lens e Basilea ha spiegato: "In fase di possesso fai quasi da ala, ma senza la palla devi ripiegare e stare in blocco difensivo. Ciò ti mette a dura prova e a fine gara sei stanchissimo. È una roba davvero pazzesco ed è successo per caso. Mi sono ritrovato a giocare titolare alcune partite facendo il quinto di centrocampo, una dietro l’altra, ma non mi sento né un terzino né un’ala".
Diouf resta a disposizione della squadraNel corso dell'intervista alla testata francese, Diouf ha poi voluto chiarire che, nel caso in cui giocare da quinto di centrocampo vorrebbe dire trovare spazio con continuità e aiutare la squadra, allora sarà comunque disposto a ricoprire quel ruolo.
In particolare, il calciatore francese ha chiuso l'intervista affermando: "Sarò sempre e comunque a disposizione dell'Inter. I miei compagni di squadra non mi conoscevano, ma se in questo ruolo posso guadagnare minuti e impormi, allora sono disposto a ricoprirlo. Sto imparando molto giocando in questa posizione".
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