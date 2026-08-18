John Elkann carica l'ambiente bianconero. In occasione della partita amichevole tra la Juventus e la Juventus Next-Gen, interrotta anche da un'invasione di campo dei tifosi, l'amministratore delegato di Exor ha fatto il punto sulla situazione nella quale naviga la Juventus in vista della prossima stagione, toccando importanti temi come l'inizio di un nuovo ciclo per i bianconeri.

Juventus, Elkann: "Dalla panchina si ha una prospettiva diversa"

Intervistato ai microfoni di Sky Sport,ha dapprima commentato il rapporto conaffermando: "Il rapporto tra me e Spalletti è sicuramente molto forte, oggi non potevo tirarmi indietro dalla possibilità di osservare un match dalla, non lo avevo mai fatto prima e l'ho gradita molto: dalla panchina si ha una prospettiva totalmente diversa ed è stato bello ascoltare le riflessioni di mistermentre vive la partita".

TORINO, ITALIA - 17 AGOSTO: Luciano Spalletti e John Elkann durante l'amichevole tra la prima squadra e la Juventus Next Gen all'Allianz Stadium il 17 agosto 2026 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Continuando, l'ad di Exor ha commentato l'arrivo alla Juventus dell'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali: "Carnevali è un grande professionista e ha una grande conoscenza del calcio italiano. Il processo di rafforzamento, tutt'ora in corso, della Juventus ha la necessita di ripartire dall'Italia, da quello che siamo e la nostra identità si abbina perfettamente con le capacità, la passione, l'ambizione e la voglia di Carnevali di accompagnare il club sia nel futuro che nei traguardi che la Juve merita, a giudicare dal suo passato".

"Ciclo in fase di costruzione"

Successivamente,ha parlato della ambizioni del club bianconero dichiarando: "L'obiettivo della Juventus è e sarà sempre quello di vincere. Se inizieremo a vincere, successivamente avremo modo di raggiungere grandi risultati sia tra i confini nazionali che in Europa. Sarà importante portare avanti entrambi gli impegni".

Infine, l'imprenditore nato a New York ha sottolineato come l'obiettivo della Juve sia quello di costruire un nuovo ciclo: "Ci sono sempre stati dei cicli nella Juventus e, tra l'uno e l'altro, il club si è sempre ritagliato del tempo per ricostruire. In questo momento siamo in fase di costruzione, stiamo portando avanti questo processo con grande determinazione e i tifosi bianconeri chiedono di farla bene. L'amichevole di oggi è stata una grande chance per apprezzare la Juve del futuro. Siamo più di 22mila ed è importante poter rendere omaggio al nostro senso di famiglia proprio nella nostra casa a Torino".