Il rinforzo difensivo alla fine è arrivato. Dopo settimane di trattative, Jhon Lucumi ha firmato con la Juventus, che lo ha pagato circa 20 milioni dal Bologna. Nelle prime parole rilasciate ai canali ufficiali del club bianconero, è apparsa visibile tutta l'emozione di un calciatore nel pieno della maturità e con alle spalle un Mondiale da titolare con la Colombia.

Emozione e ispirazioni

“Sono molto contento di essere arrivato qua.e sono davvero emozionato. Non vedo l’ora di potermi adattare velocemente ai miei compagni e di dare una mano in questa stagione”.arriva per fare coppia con, in una difesa a 4, per lui già nota visti i trascorsi alcon la Nazionale Cafeteros.

TURIN, ITALY - AUGUST 17: Jhon Lucumi della Juventus durante la sua prima sessione di allenamento al JTC il 17 agosto 2026 a Torino, Italia. (Photo by Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Immancabile la classica domanda sui calciatori che più ha apprezzato negli anni in maglia bianconera: "Credo che il primo sia Cuadrado. Credo che abbia fatto un gran lavoro qua ed è un punto di riferimento in Colombia per aver giocato in questa squadra. E poi la Juventus ha avuto grandi difensori: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Credo che siano dei riferimenti per me e per tutti i giocatori che giocano nella nostra posizione”.

Caricamento post Instagram...

L'incontro con Spalletti