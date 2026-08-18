Il difensore colombiano, arrivato dal Bologna, si è detto emozionato per aver firmato con la Juventus
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Il rinforzo difensivo alla fine è arrivato. Dopo settimane di trattative, Jhon Lucumi ha firmato con la Juventus, che lo ha pagato circa 20 milioni dal Bologna. Nelle prime parole rilasciate ai canali ufficiali del club bianconero, è apparsa visibile tutta l'emozione di un calciatore nel pieno della maturità e con alle spalle un Mondiale da titolare con la Colombia.
Emozione e ispirazioni“Sono molto contento di essere arrivato qua. Arrivo nella squadra più grande d’Italia e sono davvero emozionato. Non vedo l’ora di potermi adattare velocemente ai miei compagni e di dare una mano in questa stagione”. Lucumi arriva per fare coppia con Bremer, in una difesa a 4, per lui già nota visti i trascorsi al Bologna e con la Nazionale Cafeteros.
Immancabile la classica domanda sui calciatori che più ha apprezzato negli anni in maglia bianconera: "Credo che il primo sia Cuadrado. Credo che abbia fatto un gran lavoro qua ed è un punto di riferimento in Colombia per aver giocato in questa squadra. E poi la Juventus ha avuto grandi difensori: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Credo che siano dei riferimenti per me e per tutti i giocatori che giocano nella nostra posizione”.
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L'incontro con Spalletti“Ci siamo solo salutati. Abbiamo tempo per parlare e per capire da lui tutto quello che vuole che io possa fare per la squadra”. Chiaramente, nonostante la difesa sia a 4, l'impostazione, i meccanismi le funzioni richieste da Spalletti vanno perfezionate e oliate con il passare delle giornate, motivo per cui è molto probabile che non vedremo partire dal primo minuto Lucumi già contro il Frosinone. Il colombiano, comunque, si sente nel periodo migliore della carriera: "Adesso mi sento in una buona fase di maturità. Sento di aver fatto il passo giusto e, con questi compagni che sono di altissimo livello, so di poter dare un aiuto importante e poter dare tanto alla Juventus".
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