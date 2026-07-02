Andrea Abodi torna a parlare del futuro del calcio italiano. A margine dell'inaugurazione del nuovo spazio Illumina a Guidonia Montecelio, il ministro per lo Sport e per i Giovani, a pochi giorni dall'inizio del mandato di Giovanni Malagò in veste di nuovo presidente della FIGC, ha ribadito che la priorità del calcio italiano dovrebbe essere quella di un progetto di rilancio complessivo.

"La prima mossa spetta al calcio"

Nel corso dell'intervista, il ministroha spiegato che nell'incontro in programma venerdì prossimo con il neo presidente della FIGC, Giovanni Malagò , non intende affrontare il tema del nuovo commissario tecnico o direttore tecnico: "Il nuovo ct e dt della Nazionale? Non penso affronteremo la questione. Parleremo di Giochi del Mediterraneo, di Milano Cortina e delle Olimpiadi giovanili del 2028. Ma anche di calcio poiché la nostra intenzione è dar risposte alle persone, anche se mi aspetto che il primo passo sia fatto da loro".

MILANO, ITALIA - 22 FEBBRAIO: Il presidente della fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malago, partecipa a una sessione del CIO in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 il 22 febbraio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Luca Bruno - Pool /Getty Images)

Continuando, Abodi ha precisato che la prima mossa per invertire la rotta del calcio italiano dovrebbe provenire dal calcio stesso: "Per il calcio italiano serve un progetto complessivo in grado di dare una scossa. Lo sport italiano oggi sa essere vincente, adesso attendiamo il calcio e poi proveremo a dargli ogni supporto che saprà meritarsi".

Le parole di Abodi sugli stadi italiani

𝐀𝐛𝐨𝐝𝐢-𝐌𝐚𝐥𝐚𝐠𝐨̀: “𝐂’𝐞̀ 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐩𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐩𝐫𝐨𝐜𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚̀‼️”



Le parole del Ministro per lo Sport Andrea #Abodi e del neo presidente della FIGC Giovanni #Malago al termine del loro primo incontro ufficiale🇮🇹⚽️#Sportitalia pic.twitter.com/NFXcVghh39 — Sportitalia (@tvdellosport) June 25, 2026

Proprio sul sostegno dello, il ministro delloha puntualizzato: "Sono già sul tavolo le cose che si potrebbero fare fin da subito, dal canto nostro non mancheranno le nostre che concorrono ad affrontare i problemi., e anche loro da soli non riuscirebbero. La prima mossa, però, sta a loro. Abbiamo tanto tempo a disposizione e l'auspicio sarà quello essere in grado di apprendere dagli altri sistemi calcistici, perché se nove africane son riuscite a passare il turno e qualificarsi alsignifica che possiamo farcela".

Infine, Andrea Abodi ha chiuso l'intervista affrontando la problematica degli stadi italiani: "Gli stadi in Italia? Per la prima volta vedo la volontà di agire, non solo per Euro 2032, ma per tutto il sistema calcistico e per la sua competitività, la quale è composta non solo dai giocatori ma anche dalle condizioni di ingresso allo stadio, dalla funzionalità e dalla capacità di saper ospitare".