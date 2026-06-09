Solet e Atta sono nella lista dei desideri dell'Inter
Nonostante l'immobilismo generale e la mancanza di ufficialità, l'Inter è la squadra più attiva sul calciomercato nostrano. Sono diversi i nomi che Ausilio e Marotta starebbero sondando, come Palestra e Curtis Jones ma non solo. Infatti, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club meneghino avrebbe messo gli occhi su Atta e Solet.
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I dettagli dell'incontro tra Inter e UdineseAl momento, Oumar Solet è il calciatore più vicino all'Inter. La Gazzetta dello Sport parla anche di cifre sostenendo che Ausilio avrebbe offerto all'Udinese 6 milioni di prestito più 20 milioni di obbligo di riscatto al raggiungimento di condizioni apparentemente facili. L'acquisto del francese classe 2000, braccetto di sinistra in una difesa a 3, andrebbe a migliorare la difesa di Chivu, considerando il contratto in scadenza di Acerbi e la permanenza di De Vrij tutt'altro che scontata. Il difensore è stato acquistato dal club friulano nel gennaio 2024 dopo aver rescisso con il Salisburgo. Il primo gol in Serie A, ironia della sorte, lo ha siglato proprio a San Siro nella vittoria dell'Inter di Inzaghi per 2-1.
Diverso il discorso per quanto riguarda Arthur Atta. Il gioiello classe 2003 è richiesto da diverse squadre in giro per l'Europa, tra cui il Newcastle. La proposta degli inglesi, secondo quanto si apprende dalla stampa, si aggirava intorno ai 40 milioni ma è stata prontamente rigettata dall'Udinese. L'Inter, nell'incontro tenuto quest'oggi, ha chiesto informazioni sul centrocampista francese. Non è partita una trattativa perché l'interesse dei nerazzurri è quello di regalare a Chivu Curtis Jones, il piano A per rinforzare la trequarti. Dunque, se l'operazione con il Liverpool non dovesse andare in porto, si potrebbe scatenare una vera e propria asta.
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Le altre pisteCome detto, l'Inter è la squadra più attiva in Serie A. Aver vinto lo Scudetto e aver trattenuto Chivu sta aiutando i nerazzurri a pianificare con largo anticipo tutte le mosse di mercato rispetto alle rivali. Palestra è il sogno sulla fascia destra, dopo l'addio di Dumfries, ma c'è parecchia distanza con l'Atalanta. Provedel è vicino a diventare il nuovo secondo portiere. La Lazio chiede 4-5 milioni per liberarlo, mentre i nerazzurri puntano a spendere meno.
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