Nonostante l'immobilismo generale e la mancanza di ufficialità, l'Inter è la squadra più attiva sul calciomercato nostrano. Sono diversi i nomi che Ausilio e Marotta starebbero sondando, come Palestra e Curtis Jones ma non solo. Infatti, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club meneghino avrebbe messo gli occhi su Atta e Solet.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

I dettagli dell'incontro tra Inter e Udinese

Al momento, Oumar Solet è il calciatore più vicino all'Inter. La Gazzetta dello Sport parla anche di cifre sostenendo cheavrebbe offerto all'6 milioni di prestito più 20 milioni di obbligo di riscatto al raggiungimento di condizioni apparentemente facili. L'acquisto del francese classe 2000, braccetto di sinistra in una difesa a 3, andrebbe a migliorare la difesa di, considerando il contratto in scadenza die la permanenza ditutt'altro che scontata. Il difensore è stato acquistato dal club friulano nel gennaio 2024 dopo aver rescisso con il. Il primo gol in Serie A, ironia della sorte, lo ha siglato proprio a San Siro nella vittoria dell'diper 2-1.

UDINE, ITALY - 18 APRILE: Oumar Solet dell'Udinese controlla il pallone durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Parma Calcio 1913 allo Stadio Friuli il 18 aprile 2026 a Udine, Italia. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

Diverso il discorso per quanto riguarda Arthur Atta. Il gioiello classe 2003 è richiesto da diverse squadre in giro per l'Europa, tra cui il Newcastle. La proposta degli inglesi, secondo quanto si apprende dalla stampa, si aggirava intorno ai 40 milioni ma è stata prontamente rigettata dall'Udinese. L'Inter, nell'incontro tenuto quest'oggi, ha chiesto informazioni sul centrocampista francese. Non è partita una trattativa perché l'interesse dei nerazzurri è quello di regalare a Chivu Curtis Jones, il piano A per rinforzare la trequarti. Dunque, se l'operazione con il Liverpool non dovesse andare in porto, si potrebbe scatenare una vera e propria asta.

Caricamento post Instagram...

Le altre piste

Come detto, l'è la squadra più attiva in Serie A. Aver vinto lo Scudetto e aver trattenutosta aiutando i nerazzurri a pianificare con largo anticipo tutte le mosse di mercato rispetto alle rivali. Palestra è il sogno sulla fascia destra, dopo l'addio di, ma c'è parecchia distanza con l'è vicino a diventare il nuovo secondo portiere. Lachiede 4-5 milioni per liberarlo, mentre i nerazzurri puntano a spendere meno.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365