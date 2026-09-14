Tra le figure di spicco che appartengono al calcio italiano figura, in maniera particolare, Giovanni Malagò. Quest'ultimo, infatti, dopo aver ricoperto per diversi anni il ruolo di presidente del CONI, adesso sta facendo lo stesso ma per la FIGC. Recentemente, il numero uno della massima istituzione del nostro calcio ha rilasciato un'intervista, durante la quale ha toccato diversi argomenti tra Nazionale, Roberto Mancini e Paolo Maldini.

Malagò: "Ai Mondiali non si va per fare il compitino"

Intervistato durante il programma La Politica nel Pallone su Rai GR Parlamento, il presidente della Federcalcio ha esordito parlando della Nazionale. Le sue: "C'èe mi sembra anche giusto data la passione per il calcio nel Paese. Poi sulla Nazionale c'èed i riflettori sono molto accesi anche a causa dei tre Mondiali di fila saltati. Dobbiamo fare una bella figura e va ridata fiducia a tutte quelle persone deluse". In seguito ha parlato della, dove gli Azzurri sfiderannoai gironi: "Dobbiamo fare buona figura anche perché è una competizione determinante il ranking anche in vista dei sorteggi per i prossimi Europei o Mondiali".

Successivamente ha speso qualche parola su Mancini: "Ha fatto il record di risultati utili consecutivi ma non ha portato la Nazionale ai Mondiali, una storia assurda. Non giochiamo la fase ad eliminazione diretta del Mondiale da vent'anni. L'Italia deve andarci per fare e bene, non per il compitino. Ecco perché si deve costruire un percorso coi giovani: coloro che oggi hanno 15/16 anni potrebbe essere protagonista tra quattro anni così come lo saranno sicuramente i ragazzi che adesso hanno 18/20 anni. Mancini, Ranieri e lo staff stanno facendo un grande lavoro nel monitorare diversi giovani. Ce ne sono diversi che possono giocare per l'Italia o per altre Nazionali".

Cortina D'Ampezzo, Italia - 15 marzo 2026: Giovanni Malagò, Presidente di Milano-Cortina 2026, saluta durante la cerimonia delle medaglia dello slalom maschile nel nono giorno delle Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 al Tofane Alpine Skiing Centre. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Parlando di Maldini, ha dichiarato: "Non mi sono mai pentito di averlo scelto. Si parla di una persona con qualità importanti. Poi penso sia stato chiaro sia dalle mie che dalle sue dichiarazioni che c'è stato rispetto nelle decisioni prese". Nel 2032, l'Italia ospiterà gli Europei con la Turchia ma nel Belpaese c'è la grande incognita degli stadi. Parlando di ciò, Malagò ha dichiarato: "Si potrebbe pensare al posticipare la scadenza che è a fine mese. Ne stiamo parlando e sento tutti i giorni la UEFA. Abbiamo già indicato un numero di città e di stadi, adesso faremo le giuste valutazioni".