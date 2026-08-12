L'ex bandiera rossonera fa il punto su quello che potrebbe essere il nuovo Milan di Ruben Amorim: "Va lasciato lavorare"
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Roberto Donadoni torna a parlare del Milan. L'ex bandiera rossonera, alle porte della nuova stagione del Diavolo, ha trattato in una lunga intervista alcuni dei temi più caldi che circondano il Milan: dalla nuova gestione targata Ruben Amorim, continuando con i nuovi acquisti, per poi chiudere con la delicata situazione che coinvolge Rafa Leao.
Donadoni: "Convinto che questo Milan possa migliorare"Intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha parlato del nuovo Milan di Amorim affermando: "È un allenatore nuovo e va lasciato il tempo di lavorare. Se nella sconfitta per 3-0 contro il Chelsea non si è visto il vero Milan? Diciamo che me lo auguro ma posso dirvi di esserne convinto, anche perché contro l'Inter non aveva giocato male".
Nel corso dell'intervista, l'ex centrocampista rossonero ha poi spiegato la sua posizione sul calcio propositivo di Amorim: "Ogni allenatore porta avanti le sue idee. Quando la richiesta è quella di fare pressing alto per riconquistare il pallone e giocare calcio offensivo, ai calciatori va dato il tempo di abituarsi. Soprattutto, se lo stile di gioco da cui si proviene è molto diverso. Il rinnovo di Modric è una base importante per il gruppo".
Su Leao: "Dovrà smentire chi lo criticava"Continuando, Donadoni ha espresso le sue sensazioni in merito alla campagna acquisti estiva del Diavolo: "I nuovi acquisti porteranno certamente tanto entusiasmo in squadra. Mario Gila e Gonçalo Ramos sono giocatori di grande valore, ma al momento esprimere un giudizio sul calciomercato del Milan non sono in grado di farlo poiché è ancora troppo presto".
🗣️ Roberto Donadoni just launched a brutal attack on Rafael Leão! 🛑— SleeperFootballNews (@SleeperFootNews) August 10, 2026
The Milan legend said he would grab him by the dreadlocks to fix his lack of consistency. ✂️
He also claims changing tactics just to fit the winger means the club has lost. Do you agree? 🤔 pic.twitter.com/fWTdDDznn6
Infine, sulla possibile permanenza di Rafa Leao, l'ex calciatore di Atalanta e Milan ha dichiarato: "Se non dovesse arrivare un'offerta che metta d'accordo club e calciatore, proseguire può essere soltanto uno stimolo per Leao: dovrà smentire chi lo ha criticato, ma affinché possa riuscirci servirà più continuità rispetto a prima. Il talento non è in discussione ma ora sarà compito suo".
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