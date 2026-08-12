Roberto Donadoni torna a parlare del Milan. L'ex bandiera rossonera, alle porte della nuova stagione del Diavolo, ha trattato in una lunga intervista alcuni dei temi più caldi che circondano il Milan: dalla nuova gestione targata Ruben Amorim, continuando con i nuovi acquisti, per poi chiudere con la delicata situazione che coinvolge Rafa Leao.

Donadoni: "Convinto che questo Milan possa migliorare"

Intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport,ha parlato del nuovo Milan di Amorim affermando: "È un allenatore nuovo e va lasciato il tempo di lavorare. Se nella sconfitta per 3-0 contro ilnon si è visto il vero? Diciamo che me lo auguro ma posso dirvi di esserne convinto, anche perché contro l'Inter non aveva giocato male".

MILANO, ITALIA - 15 DICEMBRE: L'ex giocatore olandese del Milan Marco van Basten, Alberico Evani e Roberto Donadoni assistono prima della partita di Serie A tra Milan e Genoa allo Stadio Giuseppe Meazza il 15 dicembre 2024 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Nel corso dell'intervista, l'ex centrocampista rossonero ha poi spiegato la sua posizione sul calcio propositivo di Amorim: "Ogni allenatore porta avanti le sue idee. Quando la richiesta è quella di fare pressing alto per riconquistare il pallone e giocare calcio offensivo, ai calciatori va dato il tempo di abituarsi. Soprattutto, se lo stile di gioco da cui si proviene è molto diverso. Il rinnovo di Modric è una base importante per il gruppo".

Su Leao: "Dovrà smentire chi lo criticava"

🗣️ Roberto Donadoni just launched a brutal attack on Rafael Leão! 🛑



The Milan legend said he would grab him by the dreadlocks to fix his lack of consistency. ✂️



He also claims changing tactics just to fit the winger means the club has lost. Do you agree? 🤔 pic.twitter.com/fWTdDDznn6 — SleeperFootballNews (@SleeperFootNews) August 10, 2026

Continuando,ha espresso le sue sensazioni in merito alla campagna acquisti estiva del Diavolo: "I nuovi acquisti porteranno certamente tanto entusiasmo in squadra.sono giocatori di grande valore, ma al momento esprimere un giudizio sul calciomercato del Milan non sono in grado di farlo poiché è ancora".

Infine, sulla possibile permanenza di Rafa Leao, l'ex calciatore di Atalanta e Milan ha dichiarato: "Se non dovesse arrivare un'offerta che metta d'accordo club e calciatore, proseguire può essere soltanto uno stimolo per Leao: dovrà smentire chi lo ha criticato, ma affinché possa riuscirci servirà più continuità rispetto a prima. Il talento non è in discussione ma ora sarà compito suo".