Le vacanze di Moise Kean, al termine di una stagione complicata con la Fiorentina, sono state turbate da dei ladri che hanno svaligiato l'abitazione del centravanti della Nazionale. Fortunatamente, né il giocatore né la famiglia si trovavano sul posto al momento dell'accaduto.

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L'accaduto

Il TGR Rai Toscana ha ricostruito la vicenda, spiegando che i ladri avrebbero forzato la porta del retro dello stabile. La casa, vuota poichési trovava in vacanza, è stata svaligiata dai malviventi che avrebbero sottratto, secondo le prime ricostruzioni, beni materiali intorno ai 300mila euro, principalmente in orologi di lusso.

UDINE, ITALY - MARCH 02: Moise Kean della Fiorentina durante il riscaldamento prima della partita di Serie A tra Udinese Calcio e ACF Fiorentina allo Stadio Friuli il 2 marzo 2026 a Udine, Italia. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

L'attaccante ex Juventus e PSG tra le altre, al rientro dalle vacanze, sarà ascoltato dagli inquirenti e collaborerà con le forze dell'ordine per identificare in modo più specifico la refurtiva. Le immagini di videosorveglianza della zona in cui si trova il domicilio di Kean sono state acquisite da chi di dovere per fare maggiore chiarezza sullo spiacevole avvenimento.

La ribalta la Viola! Balla KEAN 🕺#FiorentinaTorino 2-1 pic.twitter.com/tb93JU5MGw — Lega Serie A (@SerieA) February 7, 2026

Il futuro di Kean

Il futuro diè tutt'altro che definito. L'arrivo in panchina di Paratici in dirigenza porterà novità in casa viola e, in questo senso, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il procuratore del centravanti,, e il board dellaper capire tutte le richieste delle parti in causa. Da ciò che trapela, i viola non vorrebbero privarsi del loro miglior uomo, seppur reduce da una stagione non entusiasmante in termini di realizzazioni.è apprezzato molto all'estero e valuterà il suo futuro dopo aver smaltito la paura per il furto.

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