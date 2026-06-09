Mentre tutti vanno al Mondiale, l'Italia resta per la terza volta consecutiva a guardare. Dopo l'ennesima delusione della nazionale italiana in ottica campionato mondiale, il leggendario Gianni Rivera ha voluto esprimere la propria opinione puntando apertamente il dito contro il sistema calcistico italiano.

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"Non nascono campioni e i più bravi sono stranieri"

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport,(campione d'Europa nel '68 e vice-campione del mondo nel '70) ha espresso grande preoccupazione per lo stato del movimento azzurro ricordando l'amara delusione di non andare alper la terza volta consecutiva: "È accaduto. Purtroppo,ed è molto complicato ottenere grandi risultati senza di loro. Lo ripeterò sempre: i club non credono più alle politiche che creavano, costruivano e facevano crescere i fratelli. In Serie A, ma anche in Serie B, quei pochi giocatori bravi che ci sono, sono sostanzialmente".

FIRENZE, ITALIA - 03 FEBBRAIO: Gianni Rivera della Figc durante il premio "Premio Panchina D'Oro" al Centro Tecnico Federale di Coverciano il 3 febbraio 2020 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Continuando, il Golden Boy ha spiegato: "Dico questo soprattutto per quelle squadre che, invece di far crescere i giovani e portarli a grandi livelli, continuano a lasciare tutto in mano ai procuratori. Agenti e procuratori hanno invaso il calcio, poiché il loro primo pensiero è quello di riempire le loro tasche. Conosco tante famiglie che hanno rinunciato a far proseguire i loro figli non avendo i soldi per pagare gli agenti. Quei ragazzi oggi potrebbero essere in Nazionale".

Gianni Rivera alla @Gazzetta_it: “#Italia ancora fuori dai Mondiali? Non nascono i campioni ed è dura senza di loro ottenere grandi risultati. Lo dico e ripeto sempre: le società non credono più alle politiche che creavano, costruivano e facevano crescere i fratelli Baresi e i… pic.twitter.com/0PcHyGiqoN — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) June 8, 2026

Gianni Rivera insiste sul cambiamento del sistema

Infine, l'ex calciatore delvincitore delnel 1969 ha voluto chiudere l'intervista precisando: "La mia non è una crociata contro gli agenti o i procuratori, anche se li ritengo uno dei problemi che mettono in crisi il nostro sistema, ma faccio riflessioni accurate. Siamo nel bel mezzo di una, gli agenti hanno un potere eccessivo e i ragazzi sono pesantemente penalizzati. Qualcuno deve pur aiutare e in questo senso io sono pronto. Non intendo la Mano de Dios di, ma serve un cambiamento proprio a livello istituzionale".

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