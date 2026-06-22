Mentre Neil El Aynaoui sta sorprendendo tutti in questo inizio di Mondiale con il suo Marocco, autore di due grandi partite contro il Brasile e la Scozia che sono valse 4 punti in classifica agli africani, il padre del centrocampista giallorosso rompe il silenzio circa il futuro del figlio.

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Le parole che preoccupano i tifosi giallorossi

, papà di, conosce molto bene le dinamiche dello sport. Infatti, è stato un tennista di successo, capace di raggiungere la posizione numero 13 del ranking ATP nel 2003. Proprio la sua esperienza, in ambito della materia sportiva, ha fatto si che il padre del centrocampista dellastrizzasse l'occhio al. Ma perché proprio i Blaugrana?è nato a Nancy, in Francia, ma ben presto si è trasferito insieme alla famiglia a Barcellona. Lì ha cominciato a giocare per delle squadre minori, ad ammirare, suo idolo, e a tifare, come ogni bambino catalano, per il

PARMA, ITALY - MAY 10: Neil El Aynaoui della AS Roma durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e AS Roma allo Stadio Ennio Tardini il 10 maggio 2026 a Parma, Italia. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il richiamo di casa, per El Aynaoui, è molto forte e ci ha pensato il padre a ricordare la sua passione per uno dei club più iconici al mondo: "Mio figlio è il Barça. Ci ha vissuto da zero a undici anni. Sarebbe l'uomo più felice del mondo se mai giocasse lì". Le prestazioni entusiasmanti messe in mostra al Mondiale hanno sicuramente aumentato il valore del marocchino ma, dall'altra parte della medaglia, la Roma non ha intenzione di cederlo.

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La vetrina del Mondiale per El Aynaoui

El Aynaoui è stato, fin qui, uno degli uomini più caldi dello scacchiere marocchino. Perno della mediana a 2 insieme a, il centrocampista della, con cui ha un contratto fino al 2030, sta mostrando continuità di prestazioni dopo la grande Coppa D'Africa disputata a gennaio. Eppure, l'inizio dell'avventura giallorossa non era stato dei migliori. Il feeling confaticava a sbocciare e la cessione nella finestra di gennaio era un'ipotesi plausibile. Tornato dal Marocco, paese ospitante della competizione continentale africana,ha scalato le gerarchie ed è diventato uno degli uomini di punta di Gasp.

ROME, ITALY - MAY 06: Il giocatore della AS Roma Neil El Aynaoui durante un allenamento al Centro Sportivo Fulvio Bernardini il 6 maggio 2026 a Roma, Italia. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Considerato fondamentale per il centrocampo della Roma, il marocchino, a meno di offerte irrinunciabili, dovrebbe rimanere nella Capitale. Il sogno Barcellona, checché ne dica il padre, è destinato a rimanere come tale a causa dell'estrema abbondanza a disposizione di Flick. De Jong, Pedri, Gavi e Bernal sono punti fermi e un ottimo prospetto come Marc Casado è stato messo sul mercato. La concentrazione per l'ex Lens è rivolta solo alla Nazionale e, subito dopo le vacanze, è atteso da una stagione importante in maglia giallorossa.

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