Il 12 agosto il cielo del Porto Antico di Genova ospiterà uno spettacolo che ripercorrerà l'intera storia blucerchiata
Sampdoria, nel 1982 Francis e Mancini fecero entrambi gol e assist nella stessa partita...
La Sampdoria si prepara a celebrare gli 80 anni dalla propria fondazione con uno spettacolo destinato a illuminare il cielo di Genova. Sicuramente lontano dal vecchio splendore, club e tifosi blucerchiati, almeno per una notte, quella del 12 agosto, dimenticheranno l'attuale complessa situazione nella quale naviga la Samp e guarderanno indietro nel passato grazie ai 450 droni che occuperanno il cielo del capoluogo ligure.
Show nel cielo del Porto Antico di GenovaCome annunciato dalla Sampdoria attraverso un comunicato stampa, il prossimo 12 agosto il club blucerchiato organizzerà un evento speciale con ben 450 droni che, dai cieli del Porto Antico di Genova, ripercorreranno l'intera storia della società genovese.
Lo spettacolo andrà in scena tra le 22:00 e la mezzanotte, con l'orario esatto che sarà comunicato soltanto nei prossimi giorni. Per circa 15 minuti, dunque, i droni realizzeranno una narrazione visiva dedicata alla storia della Samp, fondata ufficialmente il 12 Agosto 1946, unendo tecnologia e tradizione in un omaggio ai colori blucerchiati.
Il messaggio della SampdoriaNel presentare l'iniziativa, la Sampdoria ha spiegato attraverso una nota ufficiale il significato dell'evento: "Ottant'anni di emozioni, senso di appartenenza e passione condivisa. Per celebrare questo straordinario traguardo l'U.C. Sampdoria regala alla città di Genova e a tutti i tifosi blucerchiati un evento destinato a lasciare un segno indelebile".
𝑼𝒏𝒂 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒕𝒂 𝒏𝒆𝒍 𝒄𝒊𝒆𝒍𝒐 ✨— U.C. Sampdoria (@sampdoria) August 4, 2026
Mercoledì 12 agosto il porto antico di Genova diventerà la tela su cui prenderanno vita gli 80 anni dell’U.C. Sampdoria.
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Infine, sottolineando l'uso dei droni, il club blucerchiato ha scritto: "Un'esperienza davvero unica, fondendo perfettamente la tecnologia all'avanguardia con la nostra storia in una spettacolare narrazione visiva della durata di circa 15 minuti. Si tratterà di molto più di un semplice spettacolo di luci: sarà un regalo sentito a tutti coloro che hanno scritto, vissuto e continuano a custodire con affetto la storia della Sampdoria. Un omaggio che dedichiamo ai tifosi di ieri, di oggi e di domani, alle icone che hanno reso grandi questi colori e a una città che condivide un'identità fondata su orgoglio, passione e un forte senso di appartenenza".
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