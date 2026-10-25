Le dichiarazioni del tecnico dei Ciociari
Dall'Austria al Frosinone: il club presenta così Schmid e Grillitsch
Negli ultimi minuti ha trovato la propria conclusione la sfida che ha messo di fronte l'Atalanta ed il Frosinone allenato da Massimiliano Alvini. Le due squadre appena menzionate, infatti, hanno giocato contro in occasione dell'ottava giornata della Serie A 2026/2027. Presso la New Balance Arena situata a Bergamo, i due club hanno dato via ad un incredibile spettacolo ricco di gol ed emozioni col match che è terminato col risultato di 4-4. Alla fine della gara, il tecnico della squadra ospite ha rilasciato alcune dichiarazioni.
Frosinone, Alvini dopo il pareggio contro l'Atalanta: "Con più attenzione, potevamo vincere"Il Frosinone ha sbloccato dopo ben 27 secondi il risultato con la rete di Romano Schmid, il quale ha approfittato dell'errore di Éderson. La Dea, però, al 14' ha trovato il gol del pareggio con Nikola Krstović su assist di Charles De Ketelaere. Dopo tre minuti, il club proveniente dal Lazio torna in vantaggio grazie al secondo gol di Schmid, il quale ha ricevuto l'assist da Fares Ghedjemis. Al minuto 33 i nerazzurri segnano nuovamente col rigore di Éderson mentre al 45' passano in vantaggio con il secondo gol di Krstović.
In seguito, ha parlato della prestazione della sua squadra: "Noi giochiamo per vincere e fare un certo tipo di calcio. Non si aspetta, si determina. Oggi, con più attenzione, potevamo vincere e dovevamo fare meglio in alcune occasioni". Le sue parole sul suo percorso e come sta andando la squadra: "Cambia l'esperienza, maturità ed idea di calcio. È uno sport che cambia continuamente ed attraverso i percorsi che uno ha viene fuori l'allenatore. Con il direttore sportivo stiamo facendo un percorso e lo stiamo portando avanti".
In conclusione, Alvini ha speso qualche parola sull'unità tra i suoi calciatori: "Noi allenatori dipendiamo dai giocatori, che portano in campo le idee e quel che fanno in allenamento. Questa squadra vuole determinare, attacca e difende. Come allenatore sono contento e tra i calciatori c'è un rapporto basato sulla fiducia e sul dialogo. Sono contento per Schmid che ha realizzato due gol".
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