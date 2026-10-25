Negli ultimi minuti ha trovato la propria conclusione la sfida che ha messo di fronte l'Atalanta ed il Frosinone allenato da Massimiliano Alvini. Le due squadre appena menzionate, infatti, hanno giocato contro in occasione dell'ottava giornata della Serie A 2026/2027. Presso la New Balance Arena situata a Bergamo, i due club hanno dato via ad un incredibile spettacolo ricco di gol ed emozioni col match che è terminato col risultato di 4-4. Alla fine della gara, il tecnico della squadra ospite ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Frosinone, Alvini dopo il pareggio contro l'Atalanta: "Con più attenzione, potevamo vincere"

Il Frosinone ha sbloccato dopo ben 27 secondi il risultato con la rete di, il quale ha approfittato dell'errore di. La Dea, però, al 14' ha trovato il gol del pareggio consu assist di. Dopo tre minuti, il club proveniente dal Lazio torna in vantaggio grazie al secondo gol di Schmid, il quale ha ricevuto l'assist da. Al minuto 33 i nerazzurri segnano nuovamente col rigore di Éderson mentre al 45' passano in vantaggio con il secondo gol di Krstović.Pochi minuti dopo l'inizio della ripresa, precisamente al 48', il Frosinone segna la rete del 3-3 concon assist dj Ghedjemis. Tuttavia, due minuti dopo l'Atalanta torna in vantaggio col gol disu assist di Krstović. All'82esimo dell'incontro, i gialloblù rimettono la gara in equilibrio gol di Terzić, il quale ha ricevuto il passaggio decisivo da Ghedjemis. Ai microfoni di DAZN, Alvini ha parlato dell'incontro cominciando dal rigore concesso alla Dea. Le sue: "Una dinamica veloce ePer me era troppo vicino per darlo, ma ormai è andata".

Bergamo, Italia - 25 ottobre 2026: L'allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini osserva durante la partita di Serie A tra Atalanta e Frosinone allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia. (Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images)

In seguito, ha parlato della prestazione della sua squadra: "Noi giochiamo per vincere e fare un certo tipo di calcio. Non si aspetta, si determina. Oggi, con più attenzione, potevamo vincere e dovevamo fare meglio in alcune occasioni". Le sue parole sul suo percorso e come sta andando la squadra: "Cambia l'esperienza, maturità ed idea di calcio. È uno sport che cambia continuamente ed attraverso i percorsi che uno ha viene fuori l'allenatore. Con il direttore sportivo stiamo facendo un percorso e lo stiamo portando avanti".

In conclusione, Alvini ha speso qualche parola sull'unità tra i suoi calciatori: "Noi allenatori dipendiamo dai giocatori, che portano in campo le idee e quel che fanno in allenamento. Questa squadra vuole determinare, attacca e difende. Come allenatore sono contento e tra i calciatori c'è un rapporto basato sulla fiducia e sul dialogo. Sono contento per Schmid che ha realizzato due gol".