Il trequartista rossoblù trova la rete anche contro la Juventus e firma una striscia di gol che mancava dal 2020
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Daniel Maldini sembra non aver più intenzione di fermarsi. Il trequartista rossoblù, infatti, ferma la Juventus all'Unipol Domus di Cagliari, centrando il suo quarto gol consecutivo di questo avvio di campionato. Di conseguenza, mentre la Vecchia Signora è costretta a tornare in Piemonte con un pareggio figlio di tante occasioni fallite, il Cagliari esce dal Domus a testa alta e, nel caso di Daniel Maldini, con un bel sorriso sul volto.
Daniel Maldini ancora in golCome detto, Daniel Maldini sembra particolarmente in fiducia. Scacciati i fantasmi e i rumors di un episodio extra-campo che ha fatto decisamente discutere il calcio italiano, alimentato probabilmente dal peso del cognome che Daniel deve portare sulla maglia, il trequartista rossoblù ha deciso di rispondere sul campo.
Non è bastato, infatti, l'arrivo della Juventus per frenare la freddezza sotto porta del n.70 di Fabio Pisacane, quest'ultimo protagonista anche di un countdown dal campo per incitare Daniel Maldini a resistere alle fatiche e rimanere in campo prima dell'inevitabile sostituzione al 69° minuto. Il gol alla Vecchia Signora di Maldini rappresenta il quarto centro consecutivo in campionato dell'ex Milan, subito dopo le reti siglate contro Udinese, Atalanta e Lecce, un dato importante che permette di agganciare un primato stabilito ben sei anni fa da Joao Pedro.
Maldini come Joao Pedro: è recordSecondo quanto riportato dall'account ufficiale X di Stats Perform sul calcio italiano, ovvero Opta Paolo, Daniel Maldini è il primo giocatore del Cagliari a segnare in almeno quattro presenze consecutive in Serie A dai tempi di Joao Pedro, il quale, tra l'ottobre e il novembre del 2020, arrivò a segnare in ben cinque partite consecutive.
Dunque, in attesa di capire se Maldini riuscirà ad aggiornare la statistica al Brianteo di Monza tra sette giorni, il trequartista rossoblù si gode un avvio di campionato decisamente positivo sia per il Cagliari, al momento quarto in classifica, sia per il suo personale percorso di crescita.
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