Daniel Maldini sembra non aver più intenzione di fermarsi. Il trequartista rossoblù, infatti, ferma la Juventus all'Unipol Domus di Cagliari, centrando il suo quarto gol consecutivo di questo avvio di campionato. Di conseguenza, mentre la Vecchia Signora è costretta a tornare in Piemonte con un pareggio figlio di tante occasioni fallite, il Cagliari esce dal Domus a testa alta e, nel caso di Daniel Maldini, con un bel sorriso sul volto.

Daniel Maldini ancora in gol

Come detto,sembra particolarmente in fiducia. Scacciati i fantasmi e i rumors di un episodio extra-campo che ha fatto decisamente discutere il calcio italiano, alimentato probabilmente dal peso del cognome chedeve portare sulla maglia, il trequartista rossoblù ha deciso di rispondere sul campo.

Non è bastato, infatti, l'arrivo della Juventus per frenare la freddezza sotto porta del n.70 di Fabio Pisacane, quest'ultimo protagonista anche di un countdown dal campo per incitare Daniel Maldini a resistere alle fatiche e rimanere in campo prima dell'inevitabile sostituzione al 69° minuto. Il gol alla Vecchia Signora di Maldini rappresenta il quarto centro consecutivo in campionato dell'ex Milan, subito dopo le reti siglate contro Udinese, Atalanta e Lecce, un dato importante che permette di agganciare un primato stabilito ben sei anni fa da Joao Pedro.

4 - Daniel Maldini è il primo giocatore del Cagliari a segnare in almeno quattro presenze consecutive in #SerieA da João Pedro, che arrivò a cinque tra ottobre e novembre 2020. Decisivo.#CagliariJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 11, 2026

Maldini come Joao Pedro: è record

Secondo quanto riportato dall'account ufficiale X di Stats Perform sul calcio italiano, ovvero Opta Paolo,è il primo giocatore dela segnare in almeno quattro presenze consecutive indai tempi di, il quale, tra l'ottobre e il novembre del 2020, arrivò a segnare in ben cinque partite consecutive.

BERGAMO, ITALIA - 12 SETTEMBRE: Daniel Maldini del Cagliari Calcio realizza su calcio di rigore il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Parma Calcio allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, il 12 settembre 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Dunque, in attesa di capire se Maldini riuscirà ad aggiornare la statistica al Brianteo di Monza tra sette giorni, il trequartista rossoblù si gode un avvio di campionato decisamente positivo sia per il Cagliari, al momento quarto in classifica, sia per il suo personale percorso di crescita.