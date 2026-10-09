Giornata molto importate per la Juventus e, in maniera particolare, per Nico Gonzalez. Nelle ultime ore, infatti, il club proveniente dal Piemonte ha annunciato in via ufficiale di aver rinnovato il contratto del calciatore della Nazionale Argentina. Il classe 1998, passato ai bianconeri dopo le buone stagioni con la maglia della Fiorentina, ha iniziato bene l'annata attualmente in corso. Infatti, l'ex calciatore della Viola ha segnato due gol in cinque incontri disputati con la squadra allenata da Luciano Spalletti. Inoltre, dopo aver trascorso la scorsa annata in prestito all'Atlético Madrid, adesso l'ex Stoccarda è tra le fila dei bianconeri e ha intenzione di continuare a ritagliarsi uno spazio importante con l'obiettivo di raggiungere importanti traguardi di squadra ed anche individuali.

Juventus, rinnovato il contratto di Nico Gonzalez: il comunicato

L'argentino, arrivato in Europa grazie allo Stoccarda, gioca in Italia daldato che la Fiorentina l'ha acquistato dal club tedesco. Dopo tre stagioni in Toscana, il classe 1998 è stato ceduto alla Juve con la formula delcondi. Dopo una prima annata conclusa con 5 gol in 40 presenze, Gonzalez passa all'Atlético Madrid con la medesima formula menzionata in precedenza con l'aggiunta che il diritto poteva diventareal raggiungimento di determinatiin. Alla fine, i Colchoneros non l'hanno riscattato l'argentino ha fatto ritorno alla Juve, con la quale ha rinnovato il contratto fino al. Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale dei bianconeri:

Torino, Italia - 9 ottobre 2026: Il calciatore della Juventus Nicolas Gonzalez con Giovanni Carnevali, Marco Ottolini e Frederic Massara per il rinnovo del suo contratto presso la sede della Juventus. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

"Nico Gonzalez e la Juventus proseguono insieme: è ufficiale il prolungamento di contratto che legherà il giocatore argentino al Club bianconero fino al 30 giugno 2030. L'accordo conferma la volontà di dare continuità al percorso iniziato nell’estate del 2024 con l'arrivo a Torino del classe 1998. Da allora, Nico ha collezionato 45 presenze complessive e 7 reti in bianconero, dando un contributo importante anche nell'avvio di questa stagione, che lo vede già a quota 2 gol in 5 apparizioni. Un profilo che garantisce al reparto avanzato imprevedibilità e soluzioni tattiche per affrontare una stagione ricca di impegni, abbinate a esperienza e personalità che lo rendono un elemento di riferimento prezioso per il gruppo, sia dentro che fuori dal campo".