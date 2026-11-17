Il dato riguardante il numero 14 dei gialloblù
Dall'Austria al Frosinone: il club presenta così Schmid e Grillitsch
Tra le fila del Frosinone allenato da Massimiliano Alvini figura un calciatore che sta disputando un ottimo campionato e risponde al nome di Giacomo Calò. Egli, infatti, fino a pochi mesi fa giocava in Serie B e non aveva mai esordito in Serie A. Adesso, invece, sta giocando per la prima volta nella sua carriera nella massima divisione nazionale e, così come tutta la sua squadra, sta sorprendendo tutti con prestazioni ottime. Tra l'altro, nelle prime undici giornate di campionato, ha realizzato cinque reti e fornito un assist. Per far capire quanto stia andando bene la sua stagione, basta vedere una particolare statistica riguardante i top 5 campionati europei con Calò che ha fatto meglio di giocatori molto importanti.
Frosinone, Calò ed un'importante statistica: ha fatto meglio di Yamal ed OliseIl noto portale di statistiche Opta ha riportato una statistiche che vede come grande protagonista il numero 14 del Frosinone. Infatti, prendendo in considerazione i top 5 campionati europei, quindi Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1, Calò si posiziona al primo posto della classifica dei calciatori che hanno creato più occasioni. Il giocatore dei Ciociari guarda tutti dall'alto essendo a quota 46, soltanto quattro in più di Arda Guler del Real Madrid e cinque rispetto al grande talento del Barcellona Lamine Yamal che chiude il podio. Le prime cinque posizioni di questa classifica le chiudono, a quota 36, Michael Olise del Bayern Monaco ed Inigo Vicente del Racing Santander.
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