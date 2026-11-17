Tra le fila del Frosinone allenato da Massimiliano Alvini figura un calciatore che sta disputando un ottimo campionato e risponde al nome di Giacomo Calò. Egli, infatti, fino a pochi mesi fa giocava in Serie B e non aveva mai esordito in Serie A. Adesso, invece, sta giocando per la prima volta nella sua carriera nella massima divisione nazionale e, così come tutta la sua squadra, sta sorprendendo tutti con prestazioni ottime. Tra l'altro, nelle prime undici giornate di campionato, ha realizzato cinque reti e fornito un assist. Per far capire quanto stia andando bene la sua stagione, basta vedere una particolare statistica riguardante i top 5 campionati europei con Calò che ha fatto meglio di giocatori molto importanti.

Frosinone, Calò ed un'importante statistica: ha fatto meglio di Yamal ed Olise

46 - Giocatori con più occasioni create nei Big-5 campionati europei 2026/27:



46 - Giacomo Calò 🇮🇹

42 - Arda Güler 🇹🇷

41 - Lamine Yamal 🇪🇸

36 - Michael Olise 🇫🇷

36 - Iñigo Vicente 🇪🇸



Architetto. pic.twitter.com/RWtF8rM5UG — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 17, 2026

Il noto portale di statistiche Opta ha riportato una statistiche che vede come grande protagonista il numero 14 del Frosinone. Infatti, prendendo in considerazione i top 5 campionati europei, quindi Serie A,, Calò si posiziona aldella classifica dei calciatori che hanno. Il giocatore dei Ciociari guarda tutti dall'alto essendo a quota, soltanto quattro in più didele cinque rispetto al grande talento delche chiude il podio. Le prime cinque posizioni di questa classifica le chiudono, a quotadeled InigodelQuesti numeri certificano ancora una volta l'importante stagione che il classe 1997 sta disputando. Calò è uno dei motivi per cui i Ciociari, in questo momento, occupano la sesta posizione in classifica con benpunti, a +2 dalladied a +5 dalallenato da. Tra l'altro, grazie alle sue ottime prestazioni, Calò ha anche ottenuto il premio comedel mese didella Serie A battendo avversari del calibro died