Non filtrano notizie positive dall'ambiente Juve per il brasiliano: ora dovrà rispondere del suo commento su Instagram. Poi le giornate conclusive del campionato e il Mondiale per Club per prendersi i bianconeri...

Alessandro Savoldi 30 aprile 2025 (modifica il 30 aprile 2025 | 16:49)

Alla Juventus non sono piaciute le ultime parole di Douglas Luiz su Instagram. Il giocatore ha risposto a un commento che lo accusava di scarso impegno e, soprattutto, di dare poca importanza al calcio giocato. I vertici bianconeri stanno in queste ore valutando se infliggere o meno una sanzione al brasiliano, in attesa della prossima finestra di mercato.

Le accuse di Douglas Luiz verso la gestione tecnica — Douglas Luiz ha parlato della sua avventura alla Juventus, iniziata in questa stagione decisamente con il piede sbagliato. Tra prestazioni poco convincenti e qualche infortunio di troppo, il brasiliano non ha proprio convinto, venendo spesso relegato alla panchina. Un tifoso gli ha quindi chiesto: “Sei venuto a Torino per giocare o per postare su Instagram?”. La risposta di Douglas Luiz non si è fatta attendere: “Non sono venuto qui per postare fotografie, così come gli altri. Sono il primo a volere un cambiamento. C’è un motivo se sono qui. Ho ascoltato il mio cuore quando sono venuto qui e ho deciso di firmare il contratto”.

Da qui in poi inizia invece il passaggio più delicato del commento dell’ex Aston Villa. “Ora voglio le tue risposte: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite di fila con questa maglia? Perchè poi si può dire alla stampa ‘Sai, Douglas è fuori forma’. Non sono in condizione? Ho giocato tutta la pre-stagione e ogni partita.” Un attacco diretto ai responsabili della sua gestione, in particolare, probabilmente, a Thiago Motta.

Douglas Luiz ne ha per tutti: nel mirino anche staff atletico e medico — “Sono reduce da una delle migliori stagioni in carriera, uno dei migliori centrocampisti della Premier League” continua Douglas Luiz, “Sì, ho avuto degli infortuni. Ma, molto spesso, sono stato in panchina anche da sano. Questi infortuni non erano infortuni normali. Non sono mai stato particolarmente predisposto agli infortuni, ma ci sono talmente tanti fattori che potrebbero aver causato i miei problemi fisici che preferisco non parlarne. Continuerò a fare tutto per il club, anche se è dura, non è facile, ma potete contare su di me.”

Chiaramente le accuse allo staff atletico e medico della Juventus da parte di Douglas Luiz non hanno fatto sorridere la dirigenza, che ora sta valutando se sanzionare il calciatore. Il brasiliano potrebbe quindi pagare caro il proprio commento, con una multa o addirittura con un'esclusione dalla lista dei convocati per la prossima partita. La stagione dell'ex Aston Villa stenta ancora a decollare, con una cessione a fine anno che a questo punto non è più un'ipotesi così remota.