Il Frosinone si presenta a Napoli per continuare a stupire. Bracaglia presenta il match: "Andiamo a Napoli senza snaturarci".
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La sesta giornata di Serie A mette di fronte Napoli-Frosinone. Davanti al club guidato da Allegri arriva la squadra di Alvini, rivelazione di questa primissima parte di campionato. Alla vigilia del match è intervenuto Gabriele Bracaglia, uno dei calciatori che più si è messo in luce in questo avvio di campionato, per parlare della trasferta.
Frosinone, parla Bracaglia: "Siamo sulla bocca di tutti, ma restiamo con i piedi per terra"Il difensore ha aperto la conferenza parlando dell'ottimo momento che sta vivendo il Frosinone, e di come viene visto il gruppo dall'esterno: "Sappiamo di essere ragazzi giovani, interessanti, quando fai bene ci sono tante voci poi. Ho visto i ragazzi molto tranquilli con i piedi per terra queste settimane". La pausa ha dato il tempo al gruppo di compattarsi ancora di più: "È una pausa lunga che ti dà modo di lavorare maggiormente sia a livello fisico che di idee. Ci siamo riposati a livello mentale, abbiamo staccato qualche giorno e poi siamo ritornati carichi a lavorare, sono tornati anche i ragazzi dalla Nazionale. Queste settimane ti aiutano a legare di più con i compagni".
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Il Frosinone sfida il Napoli: "Dobbiamo essere noi stessi"Sul Napoli: "Col Napoli sarà una partita difficile dove dovremo affrontare una squadra forte che fa la Champions League, ci servirà un grande Frosinone ma stiamo lavorando per questo quindi andremo lì senza timore". Sulla gara: "Allegri ha una sua idea ben precisa, io penso che per andare a fare la nostra partita non dobbiamo sconvolgerci più di tanto". Ha poi aggiunto, parlando di Alvini: "Il mister lo conosco abbastanza e so che gli piace giocare a viso aperto contro tutti, abbiamo una identità chiara, batte molto su questo".
Per Bracaglia fondamentale sarà appunto, mantenere l'identità che il Frosinone ha mostrato finora: "Sarà una bella partita, quando ci sono tante ripartenze e cambi di campo è faticoso per noi ma te la godi, è una bella partita. Noi staremo attenti, sappiamo il Napoli che caratteristiche abbia ma noi abbiamo la nostra identità". Attenzione alle individualità dei campani: "Loro hanno qualità importanti con palla al piede, hanno gente a cui hanno preso parte all’ultimo Mondiale. Dobbiamo essere forti sull’uomo, il mister ci dà sempre questa idea".
"Giocare in Serie A è un sogno"Bracaglia ha poi parlato un po' di sé: "Non mi aspettavo un futuro del genere, di giocare qui, era un sogno. Ci sono tante incognite nel percorso ma sono arrivato qui tramite il lavoro e grazie a tutti gli allenatori che ho avuto". La Serie A è un sogno: "È sempre stato un sogno, ho iniziato come tutti i bambini per gioco al parco, man mano ti ritrovi in palcoscenici importanti. Devi combattere per continuare a farlo bene. Tutto il resto che verrà lo prenderemo".
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