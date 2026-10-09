La sesta giornata di Serie A mette di fronte Napoli-Frosinone. Davanti al club guidato da Allegri arriva la squadra di Alvini, rivelazione di questa primissima parte di campionato. Alla vigilia del match è intervenuto Gabriele Bracaglia, uno dei calciatori che più si è messo in luce in questo avvio di campionato, per parlare della trasferta.

Frosinone, parla Bracaglia: "Siamo sulla bocca di tutti, ma restiamo con i piedi per terra"

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Il Frosinone sfida il Napoli: "Dobbiamo essere noi stessi"

Il difensore ha aperto la conferenza parlando dell'ottimo momento che sta vivendo il Frosinone, e di come viene visto il gruppo dall'esterno: "Sappiamo di essere ragazzi giovani, interessanti,. Ho visto i ragazzi molto tranquilli con i piedi per terra queste settimane". La pausa ha dato il tempo al gruppo di compattarsi ancora di più: ". Ci siamo riposati a livello mentale, abbiamo staccato qualche giorno e poi siamo ritornati carichi a lavorare, sono tornati anche i ragazzi dalla Nazionale. Queste settimane ti aiutano a legare di più con i compagni".Sul Napoli: "Col Napoli sarà una partita difficile dove dovremo affrontare una squadra forte che fa la, ci servirà un grande Frosinone ma stiamo lavorando per questo quindi". Sulla gara: "Allegri ha una sua idea ben precisa, io penso che per andare a fare la nostra partita". Ha poi aggiunto, parlando di: "Il mister lo conosco abbastanza e so che gli piace giocare a viso aperto contro tutti , abbiamo una identità chiara, batte molto su questo".

Per Bracaglia fondamentale sarà appunto, mantenere l'identità che il Frosinone ha mostrato finora: "Sarà una bella partita, quando ci sono tante ripartenze e cambi di campo è faticoso per noi ma te la godi, è una bella partita. Noi staremo attenti, sappiamo il Napoli che caratteristiche abbia ma noi abbiamo la nostra identità". Attenzione alle individualità dei campani: "Loro hanno qualità importanti con palla al piede, hanno gente a cui hanno preso parte all’ultimo Mondiale. Dobbiamo essere forti sull’uomo, il mister ci dà sempre questa idea".

FIRENZE, ITALIA – 29 AGOSTO: Gabriele Bracaglia del Frosinone Calcio festeggia dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Frosinone Calcio allo stadio Artemio Franchi, il 29 agosto 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

"Giocare in Serie A è un sogno"

Bracaglia ha poi parlato un po' di sé: ". Ci sono tante incognite nel percorso ma sono arrivato qui tramite il lavoro e grazie a tutti gli allenatori che ho avuto". La Serie A è un sogno: "È sempre stato un sogno, ho iniziato come tutti i bambini per gioco al parco, man mano ti ritrovi in palcoscenici importanti. Devi combattere per continuare a farlo bene.".