Nel corso di questa stagione, il Napoli allenato da Massimiliano Allegri ha dovuto fare i conti con l'assenza di Scott McTominay. Il centrocampista, infatti, non gioca un match ufficiale da fine agosto dato che, poco dopo, gli è stata riscontrata una lieve aritmia benigna. Per questo motivo, lo scozzese non solo ha saltato le partite del Napoli dello scorso mese, ma non ha potuto neanche prendere parte alla sosta per le Nazionali. Egli, infatti, rappresenta la Scozia. Di conseguenza, non ha avuto modo di aiutare i suoi connazionali nei match di Nations League. Nelle ultime ore, però, gli azzurri hanno ricevuto una buona notizia riguardante il calciatore che, dopo poco più di un mese, sta per tornare a disposizione di Allegri.

Napoli, idoneità per McTominay: potrà allenarsi di nuovo col gruppo

In questa stagione, McTominay ha giocato soltanto le prime due partite della: quella contro ildel 22 agosto e la gara seguente, datata 30 agosto, contro il. Poco dopo, però, l'ex calciatore delha dovuto fermarsi dato che, a seguito di alcuni controlli, è stata evidenziata una lieve aritmia beninga. Per risolvere questo problema di salute, lo scozzese ha subito une, successivamente, ha osservato un periodo di riposo che l'ha tenuto lontano dal rettangolo verde per tutto il mese di settembre. Negli ultimi giorni, però, il calciatore del Napoli è tornato ad allenarsi svolgendo principalmente lavoro personalizzato ed in palestra.

Napoli, Italia - 24 settembre 2026: Scott Mctominay del Napoli durante una sessione di allenamento al Centro Sportivo del Napoli. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Nelle ultime ore, però, Sky Sport ha riportato un aggiornamento sulla situazione del numero 8 del Napoli. Infatti, McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva che gli permetterà di tornare ad allenarsi anche col resto della squadra. Si tratta, ovviamente, di una buona notizia per Allegri dato che sta per riavere a disposizione uno dei calciatori più importanti della rosa. Tuttavia, per i prossimi impegni il tecnico dovrà fare a meno di tre giocatori che hanno riportato infortuni durante la sosta: Costantino Favasuli, Mathias Olivera ed Antonio Vergara.