Il Frosinone è senza ombra di dubbio la vera outsider di questo inizio di campionato. La squadra allenata da Alvini ha collezionato 10 punti nelle prime 5 giornate di Serie A, superando di gran lunga le aspettative di inizio stagione. Un avvio che ha sorpreso anche il Presidente dei Ciocari, Maurizio Stirpe, che in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato le sue sensazioni: dagli ottimi risultati ottenuti all'obiettivo salvezza.

Umiltà: la parola d'ordine di Maurizio Stirpe

Il Frosinone non vuole smettere di sorprendere. Dopo uno straordinario avvio di stagione, la formazione gialloblù è pronta ad affrontare una delle squadre più forti del campionato: ildi. A seguito dell'entusiasmante vittoria per 2-0 contro il, i Ciociari sono pronti a scrivere un'altra pagina indelebile di questo percorso in Serie A. A tal proposito, ha parlato il presidente del Club soffermandosi sul lavoro del tecnico: "Non mi aspettavo che iniziassimo la stagione in questo modo, sono davvero entusiasta dei mie giocatori e del mio allenatore.. Ha saputo dare importanza anche a chi è arrivato dal mercato estivo e questo non è un piccolo dettaglio. L'umiltà è la cosa che più mi colpisce di Alvini".

FROSINONE, ITALIA - SETTEMBRE 20: Massimiliano Alvini del Frosinone Calcio celebra la vittoria dei suoi durante la partita di Serie A nel match tra Frosinone Calcio e Como 1907 allo Stadio Benito Stirpe il 20 Settembre, 2026 in Frosinone, Italia. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Sulla difficile trasfera a Napoli, Maurizio Stirpe ha dichiarato: "Sappiamo quanto sia difficile affrontare una squadra attrezzata come quella partenopea, ma noi dobbiamo andare a Napoli provando a giocare come sappiamo, senza aver paura dell'avversario. Dopo la vittoria contro il Como anche questo sarà un test importantissimo per capire a che punto siamo. Ma non dobbiamo darci per vinti, dobbiamo provare a portare il miglior risultato a casa".

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I giovani, il mercato e l'obiettivo salvezza

Per Maurizio Stirpe la convocazione di 5 giocatori della sua squadra nell', rappresenta un motivo di grande orgoglio. Durante l'intervista ha voluto ribadire la propria soddisfazione: "Provo grande entusiamo e soddisfazione per la convocazione di alcuni nostri giocatori. Questo vuol dire che stiamo lavorando bene e che il nostro obiettivo lo stiamo raggiungendo.Mi dispiace molto per l'infortunio dima sono certo che avrà le sue possibilità".

Sul fronte mercato, il patron ha voluto fare chiarezza sulle numerose indiscrezioni che riguardano alcuni elementi della sua squadra:"Ho sentito tantissime notizie, ma io non so niente. L'Inter su Palmisani? Certamente ognuno è libero di venire a vedere i nostri ragazzi, ma smentisco che ci siano interessamenti reali".

FROSINONE, ITALIA - SETTEMBRE 20: Lorenzo Palmisani del Frosinone Calcio inquadrato durante il match di Serie A nella partita tra Frosinone Calcio e Como 1907 allo Stadio Benito Stirpe il 20 Settembre, 2026 in Frosinone, Italia. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Infine sul campionato: "Bisogna rimanere con i piedi per terra, continuare a fare il nostro calcio. Dobbiamo essere umili e avere la consapevolezza che possiamo affrontare qualsiasi squadra. Il nostro obiettivo rimane la salvezza e crescere come società. Le somme poi le tireremo a fine anno, ma in questo momento dobbiamo portare la permanenza in Serie A".