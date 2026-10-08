Le dichiarazioni dell'esperto di calciomercato
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Il Milan vorrebbe apportare dei cambiamenti a livello dirigenziale inserendo figure d'una certa esperienza e tra gli obiettivi ci sarebbe anche Medhi Benatia. L'ex calciatore, infatti, ha appeso gli scarpini al chiodo cinque anni fa e nel 2023 ha fatto il suo ingresso nell'Olympique Marsiglia in qualità di consigliere sportivo. Nel mese di gennaio dello scorso anno, al marocchino è stato affidato il ruolo di direttore sportivo del club francese, dov'è rimasto fino al termine della scorsa annata. Adesso, l'ex calciatore non sta ricoprendo ruoli dirigenziali in nessun club e, di conseguenza, è in attesa di una nuova esperienza. Nelle ultime ore, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha dato un aggiornamento sui rossoneri e la situazione della struttura dirigenziale e ha fatto il nome dell'ex difensore di Udinese, Roma e Juventus.
Matteo Moretto: "Benatia ha dato disponibilità al Milan"Ex difensore centrale marocchino, Benatia conosce molto bene la Serie A dato che ha giocato per tre squadre diverse in sei stagioni e mezzo dal 2010 fino al mese di gennaio del 2019. L'Udinese ha portato il marocchino in Italia sedici anni fa e, coi bianconeri del Friuli Venezia Giulia, ha collezionato 97 presenze e segnato sette gol. Al termine delle tre annate ad Udine, il classe 1987 è passato alla Roma, dove ha giocato soltanto la stagione 2013/2014. Dopo una sola e positiva stagione, però, i giallorossi lo cedono al Bayern Monaco per 30 milioni di euro bonus compresi.
Dopo due stagioni ed altrettante Bundesliga vinte con la squadra bavarese, nell'estate del 2016 Benatia torna in Italia e firma per la Juventus con cui vince due Scudetti, due Coppe Italia ed una Supercoppa nazionale. Inoltre, nell'annata 17/18, gioca la finale della coppa nazionale contro il Milan e realizza anche una doppietta. Nel gennaio del 2019, il marocchino lascia il Belpaese e l'Europa per andare all'Al-Duahil, in Qatar, prima di trasferirsi in Turchia al Fatih Karagumruk per poi porre fine alla sua carriera agonistica alla fine del 2021.
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