Il Milan vorrebbe apportare dei cambiamenti a livello dirigenziale inserendo figure d'una certa esperienza e tra gli obiettivi ci sarebbe anche Medhi Benatia. L'ex calciatore, infatti, ha appeso gli scarpini al chiodo cinque anni fa e nel 2023 ha fatto il suo ingresso nell'Olympique Marsiglia in qualità di consigliere sportivo. Nel mese di gennaio dello scorso anno, al marocchino è stato affidato il ruolo di direttore sportivo del club francese, dov'è rimasto fino al termine della scorsa annata. Adesso, l'ex calciatore non sta ricoprendo ruoli dirigenziali in nessun club e, di conseguenza, è in attesa di una nuova esperienza. Nelle ultime ore, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha dato un aggiornamento sui rossoneri e la situazione della struttura dirigenziale e ha fatto il nome dell'ex difensore di Udinese, Roma e Juventus.

Matteo Moretto: "Benatia ha dato disponibilità al Milan"

Ex difensore centrale marocchino, Benatia conosce molto bene ladato che ha giocato per tre squadre diverse indalfino al mese di gennaio del. L'Udinese ha portato il marocchino in Italia sedici anni fa e, coi bianconeri del Friuli Venezia Giulia, ha collezionatopresenze e segnatogol. Al termine delle tre annate ad Udine, il classe 1987 è passato alla Roma, dove ha giocato soltanto la stagione. Dopo una sola e positiva stagione, però, i giallorossi lo cedono alperbonus compresi.

Torino, Italia - 28 novembre 2018: Il calciatore della Juventus Medhi Benatia durante un allenamento al JTC. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Dopo due stagioni ed altrettante Bundesliga vinte con la squadra bavarese, nell'estate del 2016 Benatia torna in Italia e firma per la Juventus con cui vince due Scudetti, due Coppe Italia ed una Supercoppa nazionale. Inoltre, nell'annata 17/18, gioca la finale della coppa nazionale contro il Milan e realizza anche una doppietta. Nel gennaio del 2019, il marocchino lascia il Belpaese e l'Europa per andare all'Al-Duahil, in Qatar, prima di trasferirsi in Turchia al Fatih Karagumruk per poi porre fine alla sua carriera agonistica alla fine del 2021.

Nelle ultime ore, in un video sul canale YouTube di, Matteo Moretto ha dato un aggiornamento sul Milan. Il Diavolo, infatti, ha intenzione di migliorare la propria struttura dirigenziale. Inoltre, l'esperto di calciomercato ha fatto anche il nome di Benatia. Le sue: "I rossoneri stanno continuando a capire come migliorare la struttura del club. Cardinale sta portando avanti questa ricerca e sta valutando diversi profili. Per il momento, non ci sono nomi forti ma, nelle prossime settimane, ci saranno colloqui e contatti. Vorrei parlare un attimo di Benatia, che sarebbe contento di tornare in Italia, Paese che conosce molto bene. Lui ha dato grande disponibilità al Milan in caso di chiamata da parte dei rossoneri. Vedremo cosa accadrà".