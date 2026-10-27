Il Monza si prepara ad ospitare il Napoli. In conferenza stampa Juric ha ammesso di volere una squadra aggressiva per provare a vincere il match.
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Il Monza si prepara ad affrontare il Napoli di Max Allegri. Per il nono turno di Serie A i partenopei, reduci dal rocambolesco 3-3 contro la Roma, si presentano al Brianteo. Di fronte i brianzoli, che nell'ultimo turno di campionato sono usciti sconfitti per 3-2 dalla sfida contro il Torino. A parlare alla vigilia del match è stato Ivan Juric. Il tecnico croato ha presentato la gara affrontando vari temi: dalla differenza di risultati in casa e fuori casa della sua squadra, passando per i troppo gol subiti e il rientro degli infortunati. L'allenatore ha sottolineato che dai suoi ragazzi si aspetta una partita aggressiva e proattiva, con l'obiettivo di portare i 3 punti a casa.
Sulla prestazione contro il TorinoAl tecnico del Monza è stato chiesto quali errori da evitare rispetto alla gara contro il Torino. "Ci sono stati particolari in cui siamo stati penalizzati, e sono delle situazioni che spostano l'inerzia da una o dall'altra parte. Molto bene fino al nostro gol, dopodichè abbiamo perso un po' di inerzia e loro hanno fatto grandi gol. Loro sono stati più bravi". Differenze tra le gare in casa e fuori? "E' una differenza solo di risultati. Non vedo questa differenza, a volte ci sono situazioni in cui ti va bene e riesci a vincere e momenti in cui prendi gol e va male".
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Monza-Napoli, Allegri è cambiato?Su Allegri, Juric ha detto: "Secondo me ha cambiato tanto. Contro la Roma, per 60 minuti ho visto un Napoli favoloso. Adesso Allegri mi sembra molto più offensivo, diverso rispetto a quello della Juventus". Certamente squadra difensiva non è il suo Monza, che ha la seconda peggior difesa del campionato. La risposta del tecnico: "Bisogna trovare equilibrio. Non lo so, l'idea è che stiamo prendendo troppi gol e ho la sensazione che subiamo troppo in certe situazioni inusuali per le mie squadre". Contro il Napoli, che Monza aspettarsi? "Non è ancora il Monza che vorrei io ma ci arriveremo. Per cui bisogna affrontare la partita come al solito, con aggressività. Voglio essere sempre propositivo. Mi aspetto una squadra che vuole correre, lottare, che ha voglia".
Sugli infortuni e sul mercatoCome stanno Tourè e Zeballos? "Sono entrambi pronti. Abbiamo dei problemi dietro, Kouadio dovevo preservarlo. Turnover? Io non ho un undici fisso. Sono scelte che faccio partita per partita". Al croato è stato chiesto anche se si aspetta l'arrivo di un centrocampista che possa fare da filtro a centrocampo, e rinforzare ulteriormente il reparto: "Io non ho bisogno di un filtro. Dobbiamo essere più aggressivi, dobbiamo vincere più contrasti. I ragazzi stanno migliorando ed è giusto che possano sbagliare. Però sono convinto che cresceranno".
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