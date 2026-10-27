Il Monza si prepara ad affrontare il Napoli di Max Allegri. Per il nono turno di Serie A i partenopei, reduci dal rocambolesco 3-3 contro la Roma, si presentano al Brianteo. Di fronte i brianzoli, che nell'ultimo turno di campionato sono usciti sconfitti per 3-2 dalla sfida contro il Torino. A parlare alla vigilia del match è stato Ivan Juric. Il tecnico croato ha presentato la gara affrontando vari temi: dalla differenza di risultati in casa e fuori casa della sua squadra, passando per i troppo gol subiti e il rientro degli infortunati. L'allenatore ha sottolineato che dai suoi ragazzi si aspetta una partita aggressiva e proattiva, con l'obiettivo di portare i 3 punti a casa.

Sulla prestazione contro il Torino

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Monza-Napoli, Allegri è cambiato?

Al tecnico del Monza è stato chiesto quali errori da evitare rispetto alla gara contro il Torino. "Ci sono stati particolari in cui siamo stati penalizzati, e sono delle situazioni che spostano l'inerzia da una o dall'altra parte. Molto bene fino al nostro gol, dopodichè abbiamo perso un po' di inerzia e loro hanno fatto grandi gol.". Differenze tra le gare in casa e fuori? "E' una differenza solo di risultati. Non vedo questa differenza,".Su Allegri, Juric ha detto: "Secondo me ha cambiato tanto. Contro la Roma, per 60 minuti ho visto un Napoli favoloso.". Certamente squadra difensiva non è il suo Monza, che ha la seconda peggior difesa del campionato. La risposta del tecnico: "Bisogna trovare equilibrio. Non lo so, l'idea è che stiamo prendendo troppi gol ein certe situazioni inusuali per le mie squadre". Contro il Napoli, che Monza aspettarsi? "Non è ancora il Monza che vorrei io ma ci arriveremo.. Voglio essere sempre propositivo. Mi aspetto una squadra che vuole correre, lottare, che ha voglia".

BERGAMO, ITALIA – 28 OTTOBRE: L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri stringe la mano all'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric durante la partita di Serie A tra Atalanta e Milan al Gewiss Stadium, il 28 ottobre 2025 a Bergamo, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

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