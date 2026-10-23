Tra gli incontri che sono andati in scena nel corso della giornata odierna figura quello tra il Torino ed il Monza allenato da Ivan Jurić. I due club, infatti, hanno aperto il settimo turno della Serie A 2026/2027. Presso lo Stadio Olimpico Grande Torino, la gara è terminata con il risultato di 3-2 in favore dei padroni di casa allenati dall'ex terzino destro Ignazio Abate. Al termine dell'incontro, il tecnico della squadra ospite nonché ex granata ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Monza, Jurić: "I ragazzi hanno giocato bene, ma il Torino ha meritato la vittoria"

Verso la fine della prima frazione di gioco, per la precisione al 39', il Torino ha sbloccato la gara con la rete di. Al minuto 47, quindi pochi minuti dopo l'inizio della ripresa, il Monza ha trovato il gol del pari con il solito Gustavo Varela , il quale ha toccato quota sette gol in campionato. Poco dopo l'ora di gioco, precisamente al 61', i padroni di casa sono tornati in vantaggio grazie amentre al minuto 72 è arrivata la terza rete dei granata con. Negli ultimi secondi dei minuti di recupero del secondo tempo, il Monza accorcia le distanze con l'autogol di

Ai microfoni di DAZN, Jurić ha parlato del match perso. Le sue parole: "Penso che il primo tempo è stato equilibrato, abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Dopo il pareggio, il Torino ha fatto meglio di noi e ha meritato la vittoria. Ha calciatori che hanno fatto giocate di qualità". Successivamente ha parlato del momento in cui il Monza ha perso la rete del 2-1: "Non siamo riusciti ad essere dominanti in alcuni aspetti e loro hanno fatto meglio. I ragazzi mi sono piaciuti e hanno dato il massimo, però penso che il Toro hanno fatto meglio di noi in alcune situazioni cruciali".

Torino, Italia - 23 ottobre 2026: L'allenatore del Monza Ivan Juric osserva durante la partita di Serie A tra Torino e Monza allo Stadio Olimpico Grande Torino. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Su Varela, invece, ha dichiarato: "È un giovane che ha fame e lavora. Non è l'attaccante più forte che abbia mai allenato, però ha voglia di crescere e di imparare dai suoi errori. Ha ampi margini di miglioramento e sono contento che stia andando bene e spero continui così".

In seguito, rivedendo un momento della partita durante il qualeha subito fallo in area di rigore ma l'arbitronon ha fischiato, ha dichiarato: "Secondo me è rigore. Adesso si sta arbitrando in questo modo ed i giocatori di si stanno adattando, però gli errori si possono sempre commettere".