In questi minuti si è conclusa la sfida che ha messo di fronte il Monza allenato da Ivan Juric e l'Udinese. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione della seconda giornata della Serie A 2026/2027. Presso l'U-Power Stadium, i padroni di casa hanno perso 2-3. Al termine del match che ha avuto inizio alle ore 18:30, il tecnico della squadra lombarda ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Monza-Udinese, Juric: "Ottimo primo tempo, ma abbiamo fatto degli errori"

Al 32' di gioco, l'Udinese ha sbloccato la gara concon assist di. Cinque minuti dopo, il Monza ha pareggiato consu assist di. Nei minuti di recupero, invece, i friulani hanno segnato due reti col già menzionato Kamara ed. Al 63' della gara, i brianzoli hanno accorciato le distanze con. Dopo il match, l'allenatore dei biancorossi ha rilasciato delle dichiarazioni: "Sono contento del primo tempo perché abbiamo dominato, ma su tre tiri abbiamo subito tre gol. Anche se abbiamo giocato bene, ci sono stati degli errori in alcuni dettagli che hanno portato alla sconfitta. Abbiamo messo in difficoltà gli avversari, ma le tre reti subite pesano molto. Non mi è piaciuto il primo quarto d'ora di gara".

Monza, Italia - 29 agosto 2026: Andrea Colpani del Monza esulta il primo gol della sua squadra con Ivan Juric, allenatore del Monza, durante la partita di Serie A tra Monza ed Udinese Calcio all'U-Power Stadium. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

In seguito, l'ex tecnico della Roma e dell'Atalanta ha parlato delle sostituzioni effettuate: "Secondo me Folorunsho si esprime meglio davanti mentre Akinsamiro è un buon giocatore. Noi siamo una squadra piccola. Certe volte non è facile ma dobbiamo accettare quando si sbagliano le prestazioni e qualcuno commette un errore". Infine, Jurić ha parlato delle nuove regole: "Così il gioco è più veloce e non si perde tempo".