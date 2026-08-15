Inter, è già Stones mania: video virali e tifosi impazziti

Lautaro Martinez da anni si è guadagnato un posto di diritto sul palcoscenico degli attaccanti più forti in circolazione. Se servisse un'ulteriore conferma, il calciatore argentino ha giocato un Mondiale da assoluto protagonista, con il gol in semifinale contro l'Inghilterra come ciliegina sulla torta. Con qualche consapevolezza in più, Lautaro torna in Italia pronto a disputare la sua nona stagione di Serie A con la maglia dell'Inter. L'attaccante originario di Bahia Blanca è il calciatore più decisivo del nostro campionato?

Da Bahia Blanca alla Serie A, il viaggio di Lautaro Martinez

MADRID, SPAGNA – 11 AGOSTO 2018: Lautaro Martínez dell'FC Internazionale, n. 10, esulta dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita dell'International Champions Cup 2018 tra l'Atlético Madrid e l'FC Internazionale, disputata allo stadio Wanda Metropolitano l'11 agosto 2018 a Madrid, in Spagna. (Foto di Claudio Villa – Inter/FC Internazionale tramite Getty Images)

Lautaro Martinez ormai lo conosciamo tutti. Portato in Italia dall'Inter nel 2018, inizia la sua avventura sotto la guida di Luciano Spalletti. Il rapporto tra i due - complice la giovane età dell'argentino e la concorrenza di Mauro Icardi in avanti - non sboccia. Ma con Antonio Conte "El Toro" diventa un titolare inammovibile. Col tecnico leccese Lautaro riesce anche nella conquista del suo primo scudetto. Poi il quadriennio Inzaghi, con il quale vince un altro titolo e sfiora per ben due volte l'impresa Champions League.

E proprio con Simone Inzaghi Lautaro si è guadagnato la fascia di capitano. Essere capitano di una squadra è sempre una grande responsabilità, esserlo dell'Inter, soprattutto quando il tuo predecessore si chiama Javier Zanetti, è enorme. E il ruolo di capitano Lautaro lo ricopre alla perfezione, come confermato anche durante il primo anno di Christian Chivu alla guida della beneamata. Nonostante il gruppo sembrasse ormai alla fine del suo ciclo, Lautaro - insieme ai suoi compagni storici - lo ha rimesso insieme, portando la società alla conquista della terze serie A in sei anni.

Lautaro Martinez, non solo gol

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Una delle caratteristiche più spiccate del centroavanti argentino è il suo fiuto del gol. Quando una palla sporca arriva nell'area avversaria, probabilmente da qualche parte spunterà il "toro" per metterla in rete.. Negli ultimi anni, soprattutto sotto la guida di Simone Inzaghi, il calciatore di Bahia Blanca ha affinato anche le sue qualità più lontano dalla porta. Il crescente numero di assit nelle ultime stagioni ne è la conferma.

Il fatto che Lautaro compaia nella top 5 per gol + assist degli ultimi 5 anni per ben 4 volte è la conferma dell'apporto in fase offensiva dell'attaccante. Un'altro dato fondamentale per capire quanto sia fondamentale negli ingranaggi neroazzurri il numero 10 è quanto varia la media punti con e senza di lui in campo. Ad un certo punto della stagione precedente, c'era quasi un punto a separare i due dati: 2,5 punti in confronto agli 1,6 quando l'argentino non era a disposizione.

I digiuni contro le big

TORINO, ITALIA – 13 SETTEMBRE 2025: Pierre Kalulu della Juventus contende un colpo di testa a Lautaro Martínez dell'Internazionale durante la partita di Serie A tra Juventus FC e FC Internazionale, disputata il 13 settembre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Di contro, Lautaro a volte ha dimostrato di soffrire un pò troppo la pressione esterna. L'attaccante argentino, nonostante in Europa sembri non soffrire particolari difficoltà contro le grandi squadre - in gol contro Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco tra le altre - in Italia sta avendo molte difficoltà ad andare in gol nei big match. Tra Juventus, Milan e Napoli, il suo ultimo gol risale al 9 Dicembre 2023. L'impressione è che, quando c'è da dimostrare la superiorità rispetto all'avversario, Lautaro non riesca a risultare decisivo come nelle altre gare.

Ai fini del risultato questo non ha influito molto, avendo l'Inter conquistato il suo 21esimo titolo nonostante il digiuno del suo giocatore migliore. Essendo però Lautaro elemento cardine nel gioco della squadra neroazzurra, la sua difficoltà si tramuta in difficoltà di squadra. Infatti come per il capitano, i risultati negli scontri diretti sono stati nettamente al di sotto delle aspettative per tutta la squadra neroazzurra.

Il più forte della Serie A?

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Al netto di queste considerazioni, decidere se Lautaro è il calciatore più forte del nostro campionato resta comunque complicato. La definizione di "forza" è soggetta a vari fattori, e va oltre le semplici statistiche. Però, quantificando quanto "El Toro" sia centrale per la sua squadra,. Il suo apporto offensivo, il suo peso specifico in campo, il rispetto che gli altri giocatori gli riservano ne sono un'evidente prova.

Forse nessun'altra squadra del nostro campionato dispone di un calciatore così importante ai fini del gioco e dello spogliatoio. Malen, Yildiz, Pulisic, sono tutti giocatori di alto livello, ma la costanza dimostrata dall'argentino dal suo arrivo in Italia lo mantiene ancora su un gradino più in alto rispetto agli avversari. E i tifosi neroazzurri sperano di poterselo godere più a lungo possibile. Magari riprovando a coronare quel sogno chiamato Champions League.