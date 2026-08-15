Di ritorno da un ottimo mondiale, Lautaro Martinez è tornato in Italia più affamato di prima. Riuscirà ad essere decisivo come nelle passate stagioni?
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Lautaro Martinez da anni si è guadagnato un posto di diritto sul palcoscenico degli attaccanti più forti in circolazione. Se servisse un'ulteriore conferma, il calciatore argentino ha giocato un Mondiale da assoluto protagonista, con il gol in semifinale contro l'Inghilterra come ciliegina sulla torta. Con qualche consapevolezza in più, Lautaro torna in Italia pronto a disputare la sua nona stagione di Serie A con la maglia dell'Inter. L'attaccante originario di Bahia Blanca è il calciatore più decisivo del nostro campionato?
Da Bahia Blanca alla Serie A, il viaggio di Lautaro Martinez
Lautaro Martinez ormai lo conosciamo tutti. Portato in Italia dall'Inter nel 2018, inizia la sua avventura sotto la guida di Luciano Spalletti. Il rapporto tra i due - complice la giovane età dell'argentino e la concorrenza di Mauro Icardi in avanti - non sboccia. Ma con Antonio Conte "El Toro" diventa un titolare inammovibile. Col tecnico leccese Lautaro riesce anche nella conquista del suo primo scudetto. Poi il quadriennio Inzaghi, con il quale vince un altro titolo e sfiora per ben due volte l'impresa Champions League.
E proprio con Simone Inzaghi Lautaro si è guadagnato la fascia di capitano. Essere capitano di una squadra è sempre una grande responsabilità, esserlo dell'Inter, soprattutto quando il tuo predecessore si chiama Javier Zanetti, è enorme. E il ruolo di capitano Lautaro lo ricopre alla perfezione, come confermato anche durante il primo anno di Christian Chivu alla guida della beneamata. Nonostante il gruppo sembrasse ormai alla fine del suo ciclo, Lautaro - insieme ai suoi compagni storici - lo ha rimesso insieme, portando la società alla conquista della terze serie A in sei anni.
Lautaro Martinez, non solo gol
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Il fatto che Lautaro compaia nella top 5 per gol + assist degli ultimi 5 anni per ben 4 volte è la conferma dell'apporto in fase offensiva dell'attaccante. Un'altro dato fondamentale per capire quanto sia fondamentale negli ingranaggi neroazzurri il numero 10 è quanto varia la media punti con e senza di lui in campo. Ad un certo punto della stagione precedente, c'era quasi un punto a separare i due dati: 2,5 punti in confronto agli 1,6 quando l'argentino non era a disposizione.
I digiuni contro le big
Di contro, Lautaro a volte ha dimostrato di soffrire un pò troppo la pressione esterna. L'attaccante argentino, nonostante in Europa sembri non soffrire particolari difficoltà contro le grandi squadre - in gol contro Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco tra le altre - in Italia sta avendo molte difficoltà ad andare in gol nei big match. Tra Juventus, Milan e Napoli, il suo ultimo gol risale al 9 Dicembre 2023. L'impressione è che, quando c'è da dimostrare la superiorità rispetto all'avversario, Lautaro non riesca a risultare decisivo come nelle altre gare.
Ai fini del risultato questo non ha influito molto, avendo l'Inter conquistato il suo 21esimo titolo nonostante il digiuno del suo giocatore migliore. Essendo però Lautaro elemento cardine nel gioco della squadra neroazzurra, la sua difficoltà si tramuta in difficoltà di squadra. Infatti come per il capitano, i risultati negli scontri diretti sono stati nettamente al di sotto delle aspettative per tutta la squadra neroazzurra.
Il più forte della Serie A?
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Forse nessun'altra squadra del nostro campionato dispone di un calciatore così importante ai fini del gioco e dello spogliatoio. Malen, Yildiz, Pulisic, sono tutti giocatori di alto livello, ma la costanza dimostrata dall'argentino dal suo arrivo in Italia lo mantiene ancora su un gradino più in alto rispetto agli avversari. E i tifosi neroazzurri sperano di poterselo godere più a lungo possibile. Magari riprovando a coronare quel sogno chiamato Champions League.
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