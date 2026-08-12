Dopo appena due stagioni in azzurro, il belga Romelu Lukaku lascia il Napoli per accasarsi al Fenerbahçe. Nella giornata di ieri sono andati in scena gli ultimi contatti tra i due club e, nel pomeriggio odierno, è arrivata l'ufficialità del trasferimento, a seguito delle visite mediche e della firma sul contratto.

Lukaku lascia così Napoli dopo 2 stagioni, nelle quali ha vinto 1 scudetto, conquistato al primo anno, mentre lo scorso, sfortunato, è stato costretto a saltare gran parte della stagione a causa di un infortunio. Quest'estate non era iniziata al meglio, a partire dall'addio del suo mentore Antonio Conte e dai vari ritardi nel rientro che hanno caratterizzato gli ultimi giorni dell'attaccante al Napoli.

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli. (Getty Images)

Lukaku-Fenerbahce: i dettagli dell'affare

L'ufficialità del trasferimento arriva tramite l'emittente tv ufficiale del club, FenerbahceTV. A darne voce. Arrivata puntuale anchericordando le tappe fondamentali della carriera di Big Rom in azzurro: "andando subito a segno nella vittoria in rimonta contro il Parma al Maradona. Ha collezionato, al termine di una poderosa progressione. Con il Napoli ha vinto un campionato e la Supercoppa Italiana".

Concludendo poi con un caloroso ringraziamento al giocatore: "Per ogni pallone difeso, per ogni gol segnato: Grazie Romelu!". E augurandogli il meglio per il futuro: "In bocca al lupo, Big Rom!.

Per la squadra di De Laurentiis una cessione importante, non tanto per la cifra incassata di circa 6 milioni di euro ma quanto per lo stipendio percepito in azzurro da Lukaku di circa 7,7 milioni di euro. Con questa cessione il mercato del Napoli sembra potersi sbloccare con la priorità di trovare un vice Hojlund data la poca sicurezza di Lorenzo Lucca.

Per Lukaku quindi l'addio alla società partenopea dopo aver vinto 1 scudetto da protagonista ed 1 supercoppa, avendo messo a referto 14 gol in 41 presenze con la squadra.