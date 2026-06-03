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Il Napoli riscatta l'attaccante danese Rasmus Hojlund dal Manchester United. La società del presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato che sono maturate le condizioni necessarie e che ora il danese è interamente dei partenopei. In totale la società azzurra ha investito 50 milioni di euro.

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Hojlund è un giocatore del Napoli

Rasmus Hojlund has left Manchester United on a permanent deal after Napoli triggered his buy clause 🇮🇹✅ pic.twitter.com/3MAeaS9Z0J — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 3, 2026

Cinquanta milioni in totale al Manchester United

L'attaccante danese, classe 2003, è arrivato a Napoli in prestito dal Manchester United la scorsa estate. Ma non si trattava della sua prima esperienza nella nostra: in precedenza, infatti, ha giocato una stagione con l'Atalanta che lo ha poi venduto ai Red Devils. Con la maglia rossa di Manchester, però, Hojlund non ha convinto. Molto meglio in questa stagione, nel campionato italiano. Con il Napoli di, infatti, arrivano 44 presenze totali e undici reti messe a segno. Ed ha anche contribuito alla vittoria della Supercoppa, andando a segno contro ildi Allegri nella semifinale. Allegri, che appare sempre più probabile, allenerà proprio Hojlund nel prossimo campionato.Il club partenopeo ha sborsato, in totale, circa 50 milioni di euro allo United. I primi sei la scorsa estate, per il prestito. I restanti 44 milioni di euro, adesso, per portare a compimento l'operazione di riscatto del centravanti.

Il club stesso ha annunciato, con un comunicato, di aver portato a termine il riscatto di Hojlund con un comunicato stampa: "La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club. Lo scorso 13 settembre il nostro numero 19 realizza il suo primo gol, all'esordio, in occasione della vittoria per 1-3 al cospetto della Fiorentina al Franchi. In maglia azzurra ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto 16 reti. Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana, andando a segno nella semifinale vinta contro il Milan. Congratulazioni, Rasmus!", si legge nel messaggio apparso sul sito del Napoli.

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