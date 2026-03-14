Il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna andrà in scena domani alle ore 15 al Mapei Stadium. Alla vigilia della sfida, il tecnico neroverde Fabio Grosso è intervenuto in conferenza stampa per presentare una partita che si preannuncia equilibrata e interessante tra due squadre in forma crescente. L'allenatore del Sassuolo ha trattato diversi temi, ha fatto il punto sugli infortunati e ha analizzato l'avversario e le sue caratteristiche, conscio che servirà una grande prestazione per portare a casa dei punti.