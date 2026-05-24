Il Derby della Mole dell'ultima giornata ha un sapore particolare. Oltre all'onore di portare a casa la stracittadina, in questa gara c'è in palio per il Torino l'opportunità di annullare le ultime speranze della Juventus di qualificarsi per la prossima Champions League. Purtroppo però, il clima partita si è trasformato - come spesso accade - in un'occasione per i gruppi ultras di scontrarsi tra di loro. Stando a quanto riporta Ansa, la situazione nel pre-gara ha preso una brutta piega e ci sono già dei feriti, tra cui alcuni agenti delle forze dell'ordine.

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Torino-Juve, scontri tra i tifosi prima della gara

TORINO, ITALIA - 24 MAGGIO: Veduta generale dello Stadio Olimpico Grande Torino durante la partita di Serie A tra Torino FC e Juventus FC allo Stadio Olimpico Grande Torino il 24 maggio 2026 a Turin, Italia. (Foto di Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Stando a quanto riportato da Ansa, nell'avvicinarsi al calcio di inizio del derby della mole, che vedrà sfidarsi Torino e Juve proprio all'ultima giornata, ci sono stati numerosi scontri tra le tifoserie delle due squadre. Nel primo pomeriggio due gruppi di tifosi bianconeri - Drughi e Tradizione - avrebbero cercato di assalire alcuni tifosi granata presenti davanti ad un chiosco nelle vicinanze della curva Maratona.

Ma non solo, altri scontri sono avvenuti in piazzale San Gabriele di Gorizia, dove altri tifosi juventini avrebbero cercato di avvicinarsi a via Filadelfia, via utilizzata dai tifosi del Torino per avvicinarsi allo stadio. I tifosi granata avrebbero cercato di rispondere agli ultras bianconeri, senza mai però superare il cordone formato dalle forze dell'ordine. Un tifoso bianconero sarebbe stato fermato dopo questi scontri.

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Purtroppo gli scontri sono continuati, ed in una terza fase, gli ultras delle due squadre sarebbero entrati in contatto. L'intervento delle forze dell'ordine, con il lancio di lacrimogeni,. Secondo Ansa, numerosi sono i tifosi fermati. La maggior parte dei tifosi juventini è entrata nello stadio, e solo alcuni sono rimasti fuori. Il giornale riporta che

Non è la prima volta che assistiamo ad episodi del genere prima di gare di Serie A - ma non solo. Il calcio dovrebbe essere motivo di condivisione e unione. Purtroppo, ancora troppo spesso, si trasforma in un mero pretesto per compiere azioni e gesti che sono ben oltre il limite della civiltà.

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