Le parole dell'attaccante biancorosso
Tra i calciatori che, fino a questo momento, stanno sorprendendo moltissimo in quest'edizione della Serie A figura anche Gustavo Varela, attaccante del Monza. Durante la sessione estiva di calciomercato di qeust'anno, infatti, il club proveniente dalla Lombardia l'ha acquistato dal Benfica spendendo circa 2.5 milioni di euro. A pochi mesi dal suo arrivo, il classe 2005 sta dimostrando di essere uno dei migliori giocatori non solo del Monza ma anche del campionato. Fino a questo momento, il lusitano ha giocato dodici partite durante le quali ha segnato tredici gol, undici dei quali in Serie A. Questa statistica lo posiziona al secondo posto della classifica marcatori della massima divisione nazionale a -1 da Donyell Malen della Roma. Di recente, Varela ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport durante la quale ha toccato diversi argomenti.
Monza, Varela: "Voci di mercato? Non ci penso"In questo fine settimana, il Monza giocherà allo Stadio Olimpico contro la Roma. Varela ha parlato del prossimo impegno della sua squadra e di Malen dicendo: "Andremo a Roma con l'obiettivo di conquistare i tre punti. Malen è un attaccante completo che sa giocare coi suoi compagni e segna in tutti i modi, gioca in una grande squadra e continuerà a fare gol". Sulla competizione con l'olandese per il titolo di capocannoniere ha dichiarato: "Io competo con me stesso, farlo con altri è difficile. Magari tra due mesi saranno avanti di dieci gol e potrei essere solo triste per questo".
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