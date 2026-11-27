Tra i calciatori che, fino a questo momento, stanno sorprendendo moltissimo in quest'edizione della Serie A figura anche Gustavo Varela, attaccante del Monza. Durante la sessione estiva di calciomercato di qeust'anno, infatti, il club proveniente dalla Lombardia l'ha acquistato dal Benfica spendendo circa 2.5 milioni di euro. A pochi mesi dal suo arrivo, il classe 2005 sta dimostrando di essere uno dei migliori giocatori non solo del Monza ma anche del campionato. Fino a questo momento, il lusitano ha giocato dodici partite durante le quali ha segnato tredici gol, undici dei quali in Serie A. Questa statistica lo posiziona al secondo posto della classifica marcatori della massima divisione nazionale a -1 da Donyell Malen della Roma. Di recente, Varela ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport durante la quale ha toccato diversi argomenti.

Monza, Varela: "Voci di mercato? Non ci penso"

.@ACMonza, Varela sul mercato a @SkySport: “Penso solo a dare il massimo per il Monza. Ogni mattina arrivo al campo e do tutto, e andrò avanti così fino alla fine del mio contratto"https://t.co/G5z5ysCBZV — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 27, 2026

In questo fine settimana, il Monza giocherà allo Stadio Olimpico contro la Roma. Varela ha parlato del prossimo impegno della sua squadra e di Malen dicendo: "Andremo a Roma con l'obiettivo di conquistare i tre punti. Malen è un attaccante completo che sa giocare coi suoi compagni e segna in tutti i modi, gioca in una grande squadra e continuerà a fare gol". Sulla competizione con l'olandese per il titolo diha dichiarato: "Io competo con me stesso, farlo con altri è difficile. Magari tra due mesi saranno avanti di dieci gol e potrei essere solo triste per questo".L'attaccante portoghese ha parlato del suo momento attuale: "Sta andando benissimo dall'inizio. Il Monza, i compagni di squadra ed i tifosi mi hanno accolto alla grandissima. Se un giocatore sente la fiducia delle persone che gli sono attorno, può soltanto migliorare". In seguito, ha parlato delle voci disul suo conto: "Adesso ho un contratto col Monza e non penso ad un trasferimento. Su questo fronte, per ora, non ci sono novità. Sui social seguivo la Juventus, ma quando hanno iniziato a girare queste voci ho tolto il follow perché la gente pensava che volessi lasciare il Monza".