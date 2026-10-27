Nona giornata di Serie A complicata per il Venezia,che attende l'Inter capolista. I lagunari arrivano al match contro la squadra milanese reduci dalla sconfitta di misura - 1-0 - contro il Genoa di Daniele De Rossi. I nerazzurri dall'altro lato arrivano al Pier Luigi Penzo forti del successo per 2-1 in rimonta sulla Fiorentina. A parlare prima della gara per il Venezia è stato mister Davide Nicola, alla sua terza partita alla guida della squadra veneta. Il tecnico, dopo aver sottolineato la difficoltà del prossimo impegno della sua squadra, ha comunque svelato che l'obiettivo, in questa gara come in tutte, è sempre quello di fare punti.

Inter e Como, due turni complicati per il Venezia di Nicola

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La formazione: nuovi innesti a centrocampo?

. Prima l'Inter e poi il Como di. Davide Nicola sta preparando entrambe le gare. "Sfide complicate come lo sono tutte e come lo saranno tutte da qui alla fine, chi per un motivo e chi per un altro.. Dal mio arrivo abbiamo fatto quasi due settimane di lavoro, con tre partite di mezzo, comprendendo quella di domani". Il tecnico ha proseguito: "Abbiamo l'ambizione di essere competitivi e di fare punti. Sappiamo che non è facile contro certe realtà. Ma se devo analizzare un processo logico di pensiero penso che a Genova abbiamo avuto i numeri per meritare di vincerla, nella partita dove abbiamo concesso di meno in assoluto. Eppure l'abbiamo persa:".Che Venezia aspettarsi contro la capolista? "Mi aspetto una squadra che abbia ambizione, che conosca i propri valori, ma che dovrà avere umiltà.. Dobbiamo essere perfetti cercando di fare un altro passetto in avanti, essendo disposti anche a prendere colpi in faccia, ma cercando la quadratura che ci permetta di competere davvero per il nostro obiettivo".L'allenatore del Venezia è chiamato a scelte importanti, soprattutto a centrocampo. "Il nostro centrocampo è assortito secondo me in maniera importante, per caratteristiche. Bisogna ovviamente partire dal conosciuto.. Non ci ho pensato due volte, è un giovane di prospettiva". Per la prima volta, torna tra i convocati anche: "Io Alfred lo conosco benissimo. Credo di essere stato proprio io a farlo giocare titolare inquando arrivava dalla. È un giocatore intelligente, che conosco.".

VENEZIA, ITALIA – 23 AGOSTO: Matteo Dagasso del Venezia FC durante la partita di Serie A tra Venezia FC e US Lecce allo stadio Pier Luigi Penzo, il 23 agosto 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Nicola pensa anche al prossimo impegno contro il Como? "Ci saranno delle rotazioni, la possibilità di vedere dei giocatori con delle caratteristiche che magari non si sono viste. Che servono a me per la partita, in primis, si pensa che queste caratteristiche possano essere utili e nella partita dopo ce ne saranno altri". Con due partite così vicine, sottolinea il tecnico, non si può non fare qualche cambio: "Quando ci sono partite così ravvicinate bisogna valutare la forma e anche preservare. Chiaro che non si possono sostituire 11 giocatori, ma ci saranno sicuramente giocatori che avranno la chance di dimostrare quello che valgono"