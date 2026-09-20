Manca sempre meno alla partita di questa sera che metterà di fronte il Milan ed il Lecce. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione della quinta giornata della Serie A 2026/2027. L'incontro tra rossoneri e giallorossi, che chiuderà il turno di campionato, avrà inizio alle ore 20:45 e si disputerà presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Nel corso della loro storia, i due club hanno avuto in comune diversi calciatori. Tra questi, figura anche un attaccante che ha avuto la possibilità di raggiungere traguardi importanti. Stiamo parlando di Pietro Paolo Virdis.

Gli anni di Virdis tra Milan e Lecce

Nato a Sassari nel, Virdis ricopriva il ruolo di centravanti. Dopo gli anni nella sua regione di appartenenza durante i quali ha vestito le maglie diprima epoi, nelfirma per la Juventus con cui, alla prima annata, vince loNel corso della sua esperienza con la squadra di Torino, che per la stagionel'ha ceduto inal Cagliari, l'ormai ex attaccante sardo ha vinto lanele tre anni più tardi il campionato, il secondo della sua carriera.

Nel 1982 cambia squadra ma non colori dato che è diventato un calciatore dell'Udinese. Dopo due stagioni in Friuli Venezia Giulia, Virdis firma per il Milan allora allenato dallo svedese Nils Liedholm. Il sardo diventa titolare della squadra del Barone e nella stagione 1986/1987, grazie alle sue 17 reti, vince il titolo di capocannoniere della Serie A. Per l'annata successiva il Milan passa nelle mani di Arrigo Sacchi, il quale da il via ad anni gloriosi per i meneghini. Col tecnico di Fusignano in panchina, Virdis vince il terzo Scudetto della sua carriera, al quale ha dato il contributo con 11 gol tra cui figura la doppietta nello scontro diretto col Napoli.

Torino, Italia: Il calciatore della Juventus Giancarlo Alessandrelli con Virdis durante un allenamento negli anni '70. (Foto di Juventus FC - Archive/Juventus FC via Getty Images)

Nella stagione 1988/1989, il classe 1957 vince la Coppa dei Campioni nella finale giocata e vinta 4-0 contro la Steaua Bucarest al Camp Nou. Nel corso della massima competizione europea, Virdis ha realizzato tre gol. Dopo 77 reti in 186 presenze, il giocatore sardo saluta la Lombardia per andare nel Meridione, per la precisione al Lecce allora allenato da Carlo Mazzone.

Five goals against Lecce that left their mark ⚽️✨ pic.twitter.com/BOU95Y1dko — AC Milan (@acmilan) September 20, 2026

Coi giallorossi, Virdis disputa le sue ultime due annate da calciatore dato che ha scelto dinel. Nel corso della sua carriera ha calciato 24 rigori sbagliando soltanto quello in Milan-Pisa dell'annata 88/89. Tra l'altro, nonostante abbia segnato più di 100 gol in A, non ha mai ricevuto la chiamata dalla