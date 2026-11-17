Il derby al Castellani sarà consentito solo ai tifosi con tessera di fidelizzazione: nuove restrizione al club neroazzurro
Le lacrime di Cheddira: segna e trascina il Lecce alla vittoria
Terminata la pausa per le Nazionali questo fine settimana torna in campo la Serie B. Tra le sfide in programma spicca il derby Empoli-Pisa che si disputerà allo stadio Castellani sabato 21 novembre alle ore 19:30. La partita vede due squadre che vivono momenti del tutto opposti: i padroni di casa non vincono da oltre due mesi e attualmente occupano il terz'ultimo posto in classifica, i neroazzurri hanno ottenuto solo una vittoria negli ultimi 5 turni ma tuttavia un eventuale successo consentirebbe loro di risalire in zona playoff.
Pisa, altra trasferta con restrizioni: imposto l'obbligo di tessera di fidelizzazionePer i tifosi del Pisa sarà una nuova trasferta con restrizione. Dopo giorni di attesa è ufficialmente arrivata la decisione sulla modalità di accesso al Castellani in vista del derby di sabato contro l'Empoli. La disposizione prevede che i tifosi possano acquistare il biglietto esclusivamente se in possesso della tessera di fidelizzazione del Pisa Sporting Club. Una decisione che definisce in maniera chiara i confini della partecipazione dei sostenitori nerazzurri alla partita.
Caricamento post Instagram...
In questo, però, stiamo parlando di una clima che sarebbe potuto diventare molto accesso data la storica rivalità tra Empoli e Pisa. Proprio per questo, le restrizioni assumono un peso ancora maggiore nell’avvicinamento alla gara. Tuttavia, bisogna anche tenere conto che i tifosi neroazzurri, in questo inizio di stagione, non hanno mai potuto seguire liberamente la loro squadra nelle sfide lontano l'Arena Garibaldi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA