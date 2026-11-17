Terminata la pausa per le Nazionali questo fine settimana torna in campo la Serie B. Tra le sfide in programma spicca il derby Empoli-Pisa che si disputerà allo stadio Castellani sabato 21 novembre alle ore 19:30. La partita vede due squadre che vivono momenti del tutto opposti: i padroni di casa non vincono da oltre due mesi e attualmente occupano il terz'ultimo posto in classifica, i neroazzurri hanno ottenuto solo una vittoria negli ultimi 5 turni ma tuttavia un eventuale successo consentirebbe loro di risalire in zona playoff.

Pisa, altra trasferta con restrizioni: imposto l'obbligo di tessera di fidelizzazione

Caricamento post Instagram...

Per i tifosi delsarà una nuova trasferta con restrizione. Dopo giorni di attesa è ufficialmente arrivata la decisione sulla modalità di accesso al Castellani in vista del derby di sabato contro l'Empoli . La disposizione prevede che i tifosi possano acquistare il biglietto esclusivamente se in possesso della tessera di fidelizzazione del Pisa Sporting Club. Una decisione che definisce in maniera chiara i confini della partecipazione dei sostenitori nerazzurri alla partita.Una decisione che arriva dopo giorni di attenta analisi della situazione, nella quale per alcuni momenti si è addirittura pensato al divieto di trasferta, ma alla fine la Federazione ha optato per la partecipazione al derbyIl quadro è dunque definito, ma le condizioni stabilite confermano ancora una volta quanto sia complicato organizzare la presenza del pubblico pisano lontano dall’Arena Garibaldi.

EMPOLI, ITALIA - 16 FEBBRAIO: Una veduta generale durante la partita di Serie B tra Empoli FC e Pisa allo stadio Carlo Castellani, il 16 febbraio 2020 a Empoli, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

In questo, però, stiamo parlando di una clima che sarebbe potuto diventare molto accesso data la storica rivalità tra Empoli e Pisa. Proprio per questo, le restrizioni assumono un peso ancora maggiore nell’avvicinamento alla gara. Tuttavia, bisogna anche tenere conto che i tifosi neroazzurri, in questo inizio di stagione, non hanno mai potuto seguire liberamente la loro squadra nelle sfide lontano l'Arena Garibaldi.