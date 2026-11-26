Da questo momento, l'Empoli ha un nuovo allenatore e risponde al nome di Lorenzo Tonelli. La squadra che milita in Serie B, infatti, nella giornata di ieri ha preso la decisione di esonerare Matteo Andreoletti per poi affidare la Prima Squadra all'ex difensore centrale classe 1990. In questo momento, gli azzurri provenienti dalla Toscana occupa la ventesima nonché ultima posizione nella classifica del campionato cadetto con soli nove punti collezionati. Inoltre, l'ultimo successo dell'Empoli risale al 5 settembre quando ha vinto 0-1 in trasferta contro la Carrarese. Tonelli farà il suo debutto questo fine settimana contro il Verona. Tra l'altro, nel suo staff figurano ex calciatori come Raul Albiol, suo ex compagno di squadra al Napoli, e Francesco Tavano, grande ex della squadra toscana.

Tonelli nuovo allenatore dell'Empoli: il comunicato

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Empoli Football Club è lieta di annunciare che, a partire dalla prossima sfida contro l’Hellas Verona, Lorenzo Tonelli assumerà la guida tecnica della prima squadrahttps://t.co/xOGhONYDvL pic.twitter.com/GqAQmD1wJe — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) November 26, 2026

Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale del club proveniente dalla Toscana: "Empoli Football Club è lieta di annunciare che, a partire dalla prossima sfida contro l’Hellas Verona,. Il tecnico dirigerà il primo allenamento questo pomeriggio al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena. Oltre a mister Tonelli, entrerà a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Francesco Tavano, nel ruolo di collaboratore tecnico"."Lorenzo Tonelli è nato a Firenze il 17 gennaio 1990. Cresce nel vivaio azzurro fin da bambino, arrivando all’esordio in prima squadra a settembre del 2010. Col passare degli anni diventa un punto fondamentale della retroguardia azzurra. Nel 2013 gioca la finale playoff, la stagione successiva conquista con gli azzurri di mister Sarri la promozione in Serie A. Esordisce nella massima serie ad agosto 2014, rimanendo a Empoli per altre due stagioni, coincise con due straordinarie salvezze. Lascia Empoli per poi vestire le maglie di Napoli e Sampdoria. Nell’agosto del 2021 torna ancora a Empoli, contribuendo a due salvezze della formazione azzurra. Il 23 aprile 2023 gioca, contro l’Inter, l’ultima sfida con la maglia dell’Empoli, per poi intraprendere la carriera da tecnico. Guida prima l’Under 16, quindi l’Under 17, raggiungendo al primo anno i quarti di finale scudetto e nella stagione scorsa conducendo gli Azzurrini allo scudetto di categoria".