Il risultato degli esami medici per il portiere dei partenopei
Napoli, il Maradona risponde presente: l'urlo The Champions è da brividi
Ancora una volta in questa stagione, il Napoli deve fare i conti con l'infortunio di un proprio calciatore e si tratta di Alex Meret. Egli, infatti, è uno dei due portieri titolari della squadra allenata da Massimiliano Allegri, il quale lo alterna con Vanja Milinkovic-Savic. Quest'ultimo, però, potrebbe giocare titolare i prossimi incontri a causa del problema che il suo compagno di reparto ha riportato. Durante la sessione dell'allenamento che ha avuto luogo nel corso della giornata odierna, il numero 1 della squadra campana ha subito un trauma. A causa di quest'episodio, ha riportato un problema fisico e gli esami medici non hanno dato un buon esito finale.
Napoli, Meret si fa male in allenamento: il responso degli esamiAltro infortunio importante in casa Napoli, l'ennesimo di questa stagione che a livello di risultati non sta rispettando le aspettative. Una delle prove sta nell'attuale decimo posto nella classifica della Serie A con 15 punti, nove in meno rispetto alla zona Champions League. Gli azzurri, nel corso della giornata odierna, hanno svolto una sessione d'allenamento dato che sabato 21 novembre torneranno in campo. Infatti, la squadra di Allegri ospiterà allo Stadio Diego Armando Maradona il Torino che ha come tecnico Ignazio Abate in occasione della giornata numero dodici della massima divisone nazionale.
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