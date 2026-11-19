Ancora una volta in questa stagione, il Napoli deve fare i conti con l'infortunio di un proprio calciatore e si tratta di Alex Meret. Egli, infatti, è uno dei due portieri titolari della squadra allenata da Massimiliano Allegri, il quale lo alterna con Vanja Milinkovic-Savic. Quest'ultimo, però, potrebbe giocare titolare i prossimi incontri a causa del problema che il suo compagno di reparto ha riportato. Durante la sessione dell'allenamento che ha avuto luogo nel corso della giornata odierna, il numero 1 della squadra campana ha subito un trauma. A causa di quest'episodio, ha riportato un problema fisico e gli esami medici non hanno dato un buon esito finale.

Napoli, Meret si fa male in allenamento: il responso degli esami

Il report dell'allenamento di oggi 👇https://t.co/D9tX77kbQp — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 19, 2026

Altro infortunio importante in casa Napoli, l'ennesimo di questa stagione che a livello di risultati non sta rispettando le aspettative. Una delle prove sta nell'attuale decimo posto nella classifica dellaconpunti, nove in meno rispetto alla zona. Gli azzurri, nel corso della giornata odierna, hanno svolto una sessione d'allenamento dato che sabato 21 novembre torneranno in campo. Infatti, la squadra di Allegri ospiterà allo Stadio Diego Armando Maradona il Torino che ha come tecnicoin occasione della giornata numero dodici della massima divisone nazionale.Durante l'allenamento, però, il portiere degli azzurri Alex Meret ha subito un trauma. Il numero 1 del Napoli ha è stato sottoposto ad esami medici presso ilcon lo scopo di capire l'del problema fisico. Purtroppo per Allegri e per la squadra, però, l'esito non è dei migliori. Infatti, il Napoli ha comunicato sul proprio sito ufficiale che l'estremo difensore nato nel 1997 ha riportato unadella. Subito dopo aver ricevuto il risultato degli esami, Meret ha già cominciato il percorso per la