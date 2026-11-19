Il Venezia si prepara a una delle trasferte più impegnative del campionato. Domenica 22 novembre, alle ore 12:30, gli arancioneroverdi scenderanno sul campo dell'Allianz Stadium contro la Juventus, con l'obiettivo di dar continuità al successo conquistato contro l'Udinese nell'ultima uscita di campionato prima della sosta nazionali. Per la formazione veneta si tratta di un test importante, contro dei bianconeri reduci da quattro punti nelle ultime due partite contro Napoli e Fiorentina.

A pochi giorni dalla trasferta di Torino, Matteo Dagasso ha preso la parola in conferenza stampa, parlando ai microfoni dei media del momento del Venezia e delle aspettative in vista del confronto contro la Vecchia Signora.

Juventus-Venezia , le parole di Matteo Dagasso

Intervenuto in conferenza stampa prima di Juventus-Venezia, Matteo Dagasso ha dichiarato: "Under 21? S

".

ì, sono molto contento di come è andato questo raduno in nazionale e sicuramente, un po’ più di fiducia perché magari un po’ per motivi fisici ho trovato poco spazio, quindi diciamo che mi serviva. Però la cosa più importante adesso per me è che mi sono ripreso da questo mezzo infortunio che ho avuto e adesso posso allenarmi bene. Se il mister mi darà spazio sono pronto, quindi sono contento

Continuando, il calciatore della squadra veneta ha affermato: "Che ruolo preferisco? Ma io ho voglia di giocare, quindi sia da play che da mezzala per me è indifferente. Sì, forse mi piace un po’ di più fare la mezzala, ma è uguale per me".

Benvenuto, mister.



Il Venezia FC comunica di aver affidato a Davide Nicola l’incarico di allenatore della prima squadra.#ArancioNeroVerde 🟠⚫🟢 pic.twitter.com/l6FepXb3ux — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) October 14, 2026

Le dichiarazioni del centrocampista dei lagunari

Nel corso della conferenza,ha poi spiegato: "Se oltre all'infortunio, c'è qualche altra motivazione dietro il poco spazio? Non lo so, queste non sono domande a cui devo rispondere io penso,. A centrocampo ci sono tanti giocatori forti e questo mi aiuta comunque anche a spingere più in allenamento.e penso che questo sia un punto di forza della squadra e quindi, come ti ho detto prima, adesso per me l’importante era rimettermi bene fisicamente. È un mesetto quasi che sto bene, quindi va benissimo così. Come ho detto,e questo è l’importante".

VENEZIA, ITALIA - 23 AGOSTO: Matteo Dagasso del Venezia FC durante la partita di Serie A tra Venezia FC e US Lecce allo stadio Pier Luigi Penzo, il 23 agosto 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Quanto all'esperienza in Serie A, il classe 2004 ha commentato: "L’esperienza si acquisisce soltanto giocando, quindi soprattutto per un ragazzo della mia età penso che ciò sia fondamentale. Poi, come ti ho detto, io penso ad allenarmi e andare forte in campo quando tocca a me. Per il resto non sono cose che dipendono da me, diciamo. Cosa penso della squadra? Per me siamo una squadra forte. Magari all’inizio ci sono stati tanti acquisti, tanti giocatori nuovi, quindi anche per quanto riguarda il gruppo secondo me ci è voluto un attimo per conoscerci meglio, per conoscerci bene, ma adesso ci siamo e anche i risultati, secondo me, lo stanno dimostrando".

Riguardo al mister, il classe 2004 ha dichiarato: "Mi trovo molto bene con il mister. Da mezzala mi chiede di buttarmi nello spazio, un po’ come chiedono anche in nazionale, quindi mi sono trovato bene sotto quel punto di vista e, come ti dicevo prima, a livello di squadra penso che ci siamo adattati bene a questo cambio e stiamo lavorando forte e penso che è l’unica cosa importante da fare. La partita contro la Juventus? Sarà una partita bellissima e per fare punti dobbiamo fare quello che sappiamo fare. Stiamo preparando la partita e dobbiamo applicare al meglio i concetti che ci chiede il mister".

Dagasso: "Ho avuto un problemino prima del Lecce ma ora sto bene"

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Interrogato sull'infortunio, l'exha risposto:e contro il Modena e sono stato fermo, poi ho giocato contro il Lecce, ho giocato contro l’Udinese, dopo ho avuto questo problemino al flessore e mi ha tenuto fermo un mesetto abbondante, però, come ti ho detto prima,ed è quello l’importante. Le differenze tra il calcio diPenso che magari con il mister, mentre invece col mister. Quindi penso queste siano le maggiori differenze".Infine,ha chiuso la conferenza stampa dicendo: "L'arrivo di giocatori di grande d'esperienza?noi ragazzi un po’ più giovani, come hai detto tu, ci sono Kike e Joan, ma personalmente mi ha aiutato tanto anche Alfred l’anno scorso, quindi come detto sono, sono importantissime. Le mie caratteristiche migliori? Credo di essere un giocatore a cui piace avere la palla tra i piedi, ma anche inserirmi e pressare, quindi queste penso che siano un po’ le mie caratteristiche principali".