Il Milan è pronto a voltare pagina. Il bruciante ko di Napoli contro la squadra di Conte ha scosso l'ambiente, perdendo il secondo posto in classifica cullato e preservato per numerose settimane. Nonostante una graduatoria ancora molto corta, i tifosi hanno puntato il dito contro la gestione del match di Massimiliano Allegri e i cambi nella ripresa. Proprio il tecnico rossonero ha commentato il momento della sua squadra, in conferenza stampa alla vigilia della gara in programma domani pomeriggio a San Siro contro l'Udinese. L'imperativo è la conquista dell'intera posta in palio lasciandosi alle spalle le scorie del Maradona, ripartendo da una buona prestazione per il tecnico, seppur non supportata dal ko subìto. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>