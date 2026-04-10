Il Milan è pronto a voltare pagina. Il bruciante ko di Napoli contro la squadra di Conte ha scosso l'ambiente, perdendo il secondo posto in classifica cullato e preservato per numerose settimane. Nonostante una graduatoria ancora molto corta, i tifosi hanno puntato il dito contro la gestione del match di Massimiliano Allegri e i cambi nella ripresa. Proprio il tecnico rossonero ha commentato il momento della sua squadra, in conferenza stampa alla vigilia della gara in programma domani pomeriggio a San Siro contro l'Udinese. L'imperativo è la conquista dell'intera posta in palio lasciandosi alle spalle le scorie del Maradona, ripartendo da una buona prestazione per il tecnico, seppur non supportata dal ko subìto. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>
derbyderbyderby calcio italiano Verso Milan-Udinese, Allegri: “A Napoli buona gara ma il ko condiziona, pronti per il riscatto”
LE DICHIARAZIONI
Verso Milan-Udinese, Allegri: “A Napoli buona gara ma il ko condiziona, pronti per il riscatto”
Il tecnico rossonero ha commentato il momento della sua squadra, in conferenza stampa alla vigilia della gara in programma domani pomeriggio a San Siro contro l'Udinese.
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