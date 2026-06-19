Tra i calciatori sui quali ha potuto affidarsi Cesc Fábregas nelle ultime due stagioni col Como figura anche Alberto Moreno. Dopo gli anni al Villarreal, infatti, lo spagnolo ha deciso di intraprendere per la prima volta nella sua carriera un'esperienza italiana firmando per la squadra proveniente dalla Lombardia. Dopo due stagioni, però, il terzino ha deciso di non proseguire la sua carriera con la maglia del Como.

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Dopo Sergi Roberto, anche Alberto Moreno ha deciso di non rinnovare col Como

Nelle ultime ore, il giornalista di Sky Sport nonché esperto di calciomercatoha riportato la decisione di Alberto Moreno. L'ex, infatti, ha preso la decisione di non rinnovare il proprio contratto con il Como, squadra che lascerà dopo due stagioni. L'ultima di queste è terminata poche settimane fa con i Lariani che hanno ottenuto la prima nonché storica qualificazione alla prossima edizione della. Il classe 1992 lascerà il Como dopopartite, due reti segnate controed un solo assist fornito.

Como, Italia - 17 maggio 2026: Alberto Moreno del Como esulta dopo aver segnato durante la partita di Serie A tra Como e Parma allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. (Foto di Giuseppe Cottini/Getty Images)

Dopo Sergi Roberto, quindi, anche l'ex calciatore del Villarreal ha preso la decisione di lasciare il club lombardo. A differenze dell'ex Barcellona, però, l'addio del terzino sinistro non è ancora ufficiale. Nel corso della sua carriera agonistica, il classe 1992 ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Siviglia per poi fare il suo esordio col Siviglia Atlético, vale a dire la seconda squadra del club andaluso. Col Siviglia ha vinto l'Europa League nel 2014 per poi andare al Liverpool e vincere la Champions League nel 2019, anno in cui è passato al Villarreal. Con il Submarino Amarillo, nel 2021 il terzino sinistro ha vinto la seconda Europa League della sua carriera.

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