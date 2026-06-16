Il Mondiale che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti ha reso famosi diversi calciatori che non conoscevamo tra cui Tim Payne. Quest'ultimo, infatti, gioca per i neozelandesi del Wellington Phoenix nonché per la Nazionale della Nuova Zelanda. Il classe 1994 ha avuto un boom sui social ed ora sta per cambiare anche squadra. Prossimamente, firmerà un contratto col Club Olimpia, club proveniente dal Paraguay.

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Tim Payne diventerà un nuovo giocatore del Club Olimpia

Tutto ha avuto inizio verso la fine del mese di maggio, quando diverse pagine hanno fatto notare che Payne è il calciatore con(4mila) su Instagram tutti quelli che sono stati convocati per la massima competizione intercontinentale. Nel giro di una decina di giorni, però, tutto è cambiato ed il numero di seguaci del difensore centrali sono arrivati a quota. Tra l'altro, con questa statistica, ha superato anche glidella Nuova Zelanda che sono circa, quindi soltanto 100mila in meno.

Brisbane, Australia - 26 aprile 2025: Timothy Payne del Wellington Phoenix prima della partita di A-League Men tra Brisbane Roar e Wellington Phoenix al Suncorp Stadium. (Foto di Matt Roberts/Getty Images)

Oltre alla vita sui social del classe 1994 sta per cambiare anche quella calcistica visto che, prossimamente, lascerà la sua patria in vista di una nuova avventura in un nuovo continente. Infatti, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato su X che Payne diverrà un nuovo giocatore del Club Olimpia, club con sede ad Asunción, capitale del Paraguay. Per la seconda volta nella sua carriera, quindi, il difensore lascerà la Nuova Zelanda per andare in un continente differente.

🚨🇳🇿 New Zealand defender Tim Payne has agreed to join Olimpia in Paraguay as new club from Wellington Phoenix.



Verbal agreement in place for the defender after his social media story this month. 🇵🇾 pic.twitter.com/y86a8wTnMc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026

La sua prima esperienza all'estero al periodo tra il 2012 ed il 2014, quando gli inglesi del Blackburn Rovers l'hanno messo sotto contratto. In quel periodo, però, Payne ha giocato principalmente nella squadra giovanile senza mai esordire tra i più grandi. Dopo il ritorno in patria all'Auckland City, nel 2015 si trasferisce negli Stati Uniti. Lì ha giocato per una stagione con la seconda squadra dei Portland Timbers. Un anno dopo torna di nuovo nel suo Paese con l'Eastern Suburbs fino al 2019, anno in cui si è trasferito al Wellington Phoenix.

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