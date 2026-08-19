Nuova esperienza in Arabia Saudita per Darwin Núñez, il quale sta per trasferirsi all'Al-Diriyah. L'attaccante della Nazionale Uruguaiana, infatti, sta per disputare la sua seconda annata nel Paese del Medio Oriente, ma questa volta con una maglia diversa. Negli ultimi minuti, il club menzionato poco sopra ha trovato l'accordo con l'Al-Hilal, che da diversi mesi aveva messo il giocatore fuori dalle

Núñez andrà all'Al-Diriyah: i dettagli dell'operazione

Negli ultimi minuti, il noto esperto di calciomercatoha riportato sui propri profili social la notizia che riguarda l'ex attaccante dele del Liverpool . L'Al-Hilal e l'Al-Diriyah hanno trovato l'accordo per il passaggio del calciatore con la formula del. Alla fine di questa stagione, Núñez tornerà alla squadra di Riyadh dato che, nella cessione a titolo temporaneo, non è presente alcundi. Ovviamente manca ancora l'ufficialità, ma intanto ledel calciatore nato nel 1999 sono state già prenotate.

Riyadh, Arabia Saudita - 12 gennaio 2026: Darwin Núñez dell'Al-Hilal corre col pallone durante la partita di Saudi Pro League tra Al-Hilal ed Al-Nassr alla Kingdom Arena. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Dopo una sola annata, quindi, l'ex attaccante del Liverpool lascia l'Al-Hilal ma continuerà giocare nella massima divisione dell'Arabia Saudita. La scorsa estate, la squadra di Riyadh allenata da Simone Inzaghi ha acquistato Núñez dal Liverpool scendendo ben 53 milioni di euro più 12 di bonus. Durante la prima parte di stagione, l'uruguaiano ha realizzato 6 gol in 16 partite della Saudi Pro League. Tuttavia, l'arrivo in squadra di Karim Benzema ha fatto perdere al classe 1999 la possibilità di giocare in campionato. Di conseguenza, il calciatore sudamericano è sceso in campo soltanto nei match della Champions League Asiatica. Nella sua prima stagione col club saudita, Núñez ha segnato 9 gol in 24 partite e ha messo nel suo palmarès personale la King's Cup, ovvero la coppa nazionale.