David Silva torna a giocare a calcio. Il fuoriclasse spagnolo, campione del mondo nel 2010 e campione d'Europa nel 2008 e 2012 con la Spagna, sembrava aver definitivamente deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo quel terribile infortunio al legamento crociato anteriore sinistro, rimediato nella sua ultima esperienza alla Real Sociedad, nell'ormai lontano 2023. A distanza di tre anni dall'annuncio del ritiro, però, l'ex Manchester City tornerà a calcare il terreno di gioco all'età di 40 anni.

David Silva firma per il Supreme Sha Tin

Attraverso un post sui propri canali social, il, club che milita nella Premier League di Hong Kong, ha annunciato l'arrivo in squadra di David Silva scrivendo: "Notizia pazzesca. Annunciamo ufficialmente che il leggendario centrocampista spagnolo(storico numero 21) è entrato a far parte del".

All'interno del post, il club di Hong Kong ha precisato: "David Silva arriverà presto a Hong Kong per ambientarsi, unirsi agli allenamenti della squadra e raggiungere la forma fisica ottimale in vista del suo debutto in campo. David Silva disputerà prima una partitella. Restate sintonizzati. [...] Diamo a David Silva il più caloroso benvenuto di sempre".

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Le prime parole di David Silva dopo l'uscita dal ritiro

Intervistato ai microfoni del canale ufficiale del Supreme Sha Tin, il centrocampista spagnolo ha commentato il suo approdo al club orientale dichiarando: "Sono molto felice di unirmi al Supreme Sha Ting e non vedo l'ora di andare a Hong Kong, di godermi la cultura della gente e, naturalmente, anche il calcio di Hong Kong. Non vedo l'ora di vederci, quindi a presto e vi mando un grande saluto".

DANZICA, POLONIA - 14 GIUGNO: Lo spagnolo David Silva festeggia il gol segnato durante la partita del Gruppo C di UEFA EURO 2012 tra Spagna e Irlanda, disputata allo Stadio Municipale di Danzica, in Polonia, il 14 giugno 2012. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

A distanza di ben tre anni dall'annuncio del ritiro, dopo quello sfortunato infortunio al ginocchio sinistro accusato durante la fase di preparazione con la Real Sociedad, dunque, David Silva tornerà a metter piede su un campo da calcio, nella speranza di ritrovare la forma migliore e, molto più semplicemente, godersi un sereno finale di carriera.