Lazio, che festa negli spogliatoi: finale di Coppa Italia e Zaccagni scatenato

All'indomani dell'importante vittoria sul campo dell'Udinese, la Lazio mette a segno un nuovo colpo di mercato. Nelle ultime ore, infatti, il club capitolino ha ufficializzato l'acquisto di Diogo Leite, centrale portoghese rimasto svincolato dopo quattro stagioni all'Union Berlino. A confermato è la stessa società biancoceleste con un comunicato. Il classe '99 va dunque a rinforzare il reparto difensivo di Gattuso rimasto con i giocatori contati dopo la cessione di Romagnoli, gli infortuni di Patric e Marusic ed il caso Pellegrini.

Lazio, ufficiale l'arrivo di Diogo Leite: il comunicato

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Diogo Leite è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Rimasto svincolato dopo l'esperienza all', il centrale portoghese ha firmato il contratto con il club capitolino nelle ultime ore. Come riportato dalla stessa società biancoceleste, il classe '99 vestirà la maglia della Lazio per i prossimi due anni, con possibilità di prolungamento. Vestirà la maglia numero 2. Come ricordiamo, il mercato si è chiuso la scorsa settimana ma poiché il portoghese era rimasto svincolato motivo per cui poteva essere messo sotto contratto in qualsiasi momento.Gennarova dunque ad aggiungere un nuovo elemento alla difesa, già segnata dagli infortuni di, dall'addio di Alessioe il caso, messo fuori rosa per scelta della società ma che Gattuso vuole riportare in squadra. Cresciuto nelle giovanili del, Diogo Leite ha esordito tra i professionisti con i Dragoes nel 2018. Nel 2021 è stato ceduto in prestito ale l'anno successivo è volato in Germania per vestire la maglia dell'dove, appunto, vi è rimasto fino alla fine della scorsa annata.

BERLINO, GERMANIA - 18 SETTEMBRE: Diogo Leite dell'1.FC Union Berlin reagisce durante la partita della Bundesliga tra 1. FC Union Berlin e VfL Wolfsburg allo Stadion an der alten Försterei il 18 settembre 2022 a Berlino, Germania. (Foto di Boris Streubel/Getty Images)

Di seguito il comunicato della Lazio: "La S.S. Lazio ufficializza il tesseramento del calciatore Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite, svincolatosi dalla FC Union Berlin lo scorso 30/06/26. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il prolungamento per ulteriori due stagioni sportive.".