Con un comunicato ufficiale il club capitolino ha reso noto l'acquisto del difensore portoghese, rimasto svincolato dopo l'esperienza all'Union Berlino
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All'indomani dell'importante vittoria sul campo dell'Udinese, la Lazio mette a segno un nuovo colpo di mercato. Nelle ultime ore, infatti, il club capitolino ha ufficializzato l'acquisto di Diogo Leite, centrale portoghese rimasto svincolato dopo quattro stagioni all'Union Berlino. A confermato è la stessa società biancoceleste con un comunicato. Il classe '99 va dunque a rinforzare il reparto difensivo di Gattuso rimasto con i giocatori contati dopo la cessione di Romagnoli, gli infortuni di Patric e Marusic ed il caso Pellegrini.
Lazio, ufficiale l'arrivo di Diogo Leite: il comunicatoDiogo Leite è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Rimasto svincolato dopo l'esperienza all'Union Berlino, il centrale portoghese ha firmato il contratto con il club capitolino nelle ultime ore. Come riportato dalla stessa società biancoceleste, il classe '99 vestirà la maglia della Lazio per i prossimi due anni, con possibilità di prolungamento. Vestirà la maglia numero 2. Come ricordiamo, il mercato si è chiuso la scorsa settimana ma poiché il portoghese era rimasto svincolato motivo per cui poteva essere messo sotto contratto in qualsiasi momento.
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Di seguito il comunicato della Lazio: "La S.S. Lazio ufficializza il tesseramento del calciatore Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite, svincolatosi dalla FC Union Berlin lo scorso 30/06/26. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il prolungamento per ulteriori due stagioni sportive.".
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