Attualmente è al Mondiale con l'Argentina, ma il futuro al Chelsea del numero 8 è in bilico, la Spagna può essere la sua prossima destinazione.
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Il centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez è attualmente impegnato al Mondiale con la sua Argentina, ma il suo futuro a livello di club è più che mai in bilico. Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira, il Real Madrid si è mosso con grande decisione sul giocatore, tanto da aver già raggiunto un'intesa di massima con l'entourage del calciatore. Tuttavia, i Blues puntano ancora moltissimo su di lui e non è affatto scontato che lo lasceranno andare, specialmente se le ricchissime richieste del club inglese non verranno soddisfatte alle proprie condizioni.
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Enzo e il Real: un accordo che sembra già scrittoIl classe 2001 non ha mai nascosto il suo amore per il club di Madrid e il sogno d'infanzia di vestire la maglia blanca. I retroscena di mercato tra l'argentino e le Merengues si sono rincorsi per mesi, la tensione a Londra è stata tale che il centrocampista era stato persino sospeso dal Chelsea per diverse partite durante il campionato, proprio a causa di contatti non autorizzati con la dirigenza spagnola.
Ora però la trattativa sembra entrata nel vivo. Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, Fernandez avrebbe raggiunto un accordo di massima con i campioni d'Europa per un contratto valido fino al 2032. Il Real Madrid sta preparando l'assalto ufficiale, ma per convincere i londinesi a privarsi della loro stella servirà un'offerta gigantesca. Il Chelsea tiene duro e ha già fissato il prezzo: la base d'asta parte da oltre 120 milioni di sterline (circa 140 milioni di euro).
Una stagione collettiva da dimenticare e ora il Real nel futuroLa spinta di Enzo Fernandez verso l'addio nasce soprattutto dal complicato momento storico vissuto a Stamford Bridge. L'ultima stagione del Chelsea è stata a dir poco deludente, conclusasi con un amaro 10° posto in classifica, una posizione che non rispecchia minimamente i valori storici del club né le ambizioni dei suoi campioni. Se l'annata di squadra è da dimenticare, sul piano personale l'argentino è stato una delle stelle più brillanti dell'intera Premier League. Con 15 gol e 7 assist, ha messo a referto numeri impressionanti per un centrocampista, dimostrando di aver trovato una dimensione da top player assoluto.
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