Il centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez è attualmente impegnato al Mondiale con la sua Argentina, ma il suo futuro a livello di club è più che mai in bilico. Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira, il Real Madrid si è mosso con grande decisione sul giocatore, tanto da aver già raggiunto un'intesa di massima con l'entourage del calciatore. Tuttavia, i Blues puntano ancora moltissimo su di lui e non è affatto scontato che lo lasceranno andare, specialmente se le ricchissime richieste del club inglese non verranno soddisfatte alle proprie condizioni.

LONDRA, INGHILTERRA - 19 MAGGIO: Enzo Fernandez del Chelsea applaude i tifosi al fischio finale dopo la vittoria della squadra nella partita di Premier League tra Chelsea e Tottenham Hotspur allo Stamford Bridge il 19 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

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Enzo e il Real: un accordo che sembra già scritto

Il classe 2001e il sogno d'infanzia di vestire la maglia. I retroscena di mercato tra l'argentino e lesi sono rincorsi per mesi, la tensione a Londra è stata tale che il centrocampista era stato persino sospeso dal Chelsea per diverse partite durante il campionato, proprio a causa di contatti non autorizzati con la dirigenza spagnola.

Ora però la trattativa sembra entrata nel vivo. Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, Fernandez avrebbe raggiunto un accordo di massima con i campioni d'Europa per un contratto valido fino al 2032. Il Real Madrid sta preparando l'assalto ufficiale, ma per convincere i londinesi a privarsi della loro stella servirà un'offerta gigantesca. Il Chelsea tiene duro e ha già fissato il prezzo: la base d'asta parte da oltre 120 milioni di sterline (circa 140 milioni di euro).

Una stagione collettiva da dimenticare e ora il Real nel futuro

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La spinta di Enzo Fernandez verso l'addio nasce soprattutto dal complicato momento storico vissuto a Stamford Bridge., conclusasi con un amaro 10° posto in classifica, una posizione che non rispecchia minimamente i valori storici del club né le ambizioni dei suoi campioni. Se l'annata di squadra è da dimenticare, sul piano personale l'argentino è stato. Con, ha messo a referto numeri impressionanti per un centrocampista, dimostrando di aver trovato una dimensione da top player assoluto.Forte di questo rendimento straordinario, e deluso dalla carenza di risultati collettivi, Enzo vuole ora forzare la mano con la dirigenza inglese. L'obiettivo è ottenere il trasferimento in Spagna, dovepur di consegnarlo a José Mourinho.

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