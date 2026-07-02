Dopo l'interesse per Meret, il club turco guarda anche al portiere serbo. Gli azzurri sono pronti a trattare, ma chiedono 15 milioni di euro
Il Besiktas continua a guardare in casa Napoli per rinforzare la rosa. Dopo il sondaggio per Alex Meret, il club turco infatti sembrerebbe aver già messo nel mirino l'altro portiere azzurro, Vanja Milinkovic-Savic. Il Napoli sarebbe aperto alla cessione dell'estremo difensore dopo soltanto una stagione, ma soltanto al prezzo giusto.
Besiktas su Milinkovic-SavicCome riportato dal quotidiano italiano Il Mattino, il Besiktas avrebbe avviato i primi contatti per Vanja Milinkovic-Savic. Il Napoli non considera il portiere serbo incedibile e, sempre secondo la fonte sopracitata, la valutazione del club partenopeo per l'ex estremo difensore del Torino sarebbe di 15 milioni di euro.
Il club turco, allenato da Vincenzo Italiano, sta monitorando diversi profili provenienti dal campionato italiano e, essendo a caccia di un rinforzo per la porta, vorrebbe sfruttare la situazione in casa Napoli per portare a Istanbul uno tra Meret e Milinkovic-Savic, con i due non intenzionati a far da riserva all'altro per un altro anno.
Futuro in bilico per il portiere serboLa posizione di Milinkovic-Savic al Napoli è al momento in bilico. Se con Antonio Conte, sfruttando anche l'iniziale infortunio di Alex Meret, il portiere serbo sembrava essere il preferito della formazione partenopea, dopo l'addio dell'allenatore leccese, le gerarchie potrebbero drasticamente cambiare.
Beşiktaş, Napoli'nin 29 yaşındaki kalecisi Vanja Milinkovic-Savic için girişimde bulundu.— Deportes Reports (@DeportesReports) July 2, 2026
Napoli, Sırp kaleciye 15 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde transferine onay vermeye hazır. (Il Mattino) pic.twitter.com/AKGdq3kxEv
Come detto, sia Meret che Milinkovic-Savic non vorrebbero far da riserva all'altro e, inoltre, il probabile arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra potrebbe cambiare la "preferenza serba" di Conte. Considerando l'intero scenario, dunque, il Napoli dovrebbe cedere uno dei suoi due portieri, potenzialmente titolari. Ad oggi, il principale indiziato per dire addio al club sembrerebbe essere Vanja Milinkovic-Savic e l'interesse del Besiktas potrebbe essere soltanto il primo importante passo per la risoluzione della "questione porta".
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