Il Besiktas continua a guardare in casa Napoli per rinforzare la rosa. Dopo il sondaggio per Alex Meret, il club turco infatti sembrerebbe aver già messo nel mirino l'altro portiere azzurro, Vanja Milinkovic-Savic. Il Napoli sarebbe aperto alla cessione dell'estremo difensore dopo soltanto una stagione, ma soltanto al prezzo giusto.

Besiktas su Milinkovic-Savic

Come riportato dal quotidiano italiano Il Mattino, ilavrebbe avviato i primi contatti per. Ilnon considera il portiere serbo incedibile e, sempre secondo la fonte sopracitata, la valutazione del club partenopeo per l'ex estremo difensore del Torino sarebbe didi euro.

NAPOLI, ITALIA - 18 APRILE: Vanja Milinkovic-Savic del SSC Napoli festeggia dopo aver fermato una penalità di Mattia Zaccagni della SS Lazio durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e SS Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona il 18 aprile 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il club turco, allenato da Vincenzo Italiano, sta monitorando diversi profili provenienti dal campionato italiano e, essendo a caccia di un rinforzo per la porta, vorrebbe sfruttare la situazione in casa Napoli per portare a Istanbul uno tra Meret e Milinkovic-Savic, con i due non intenzionati a far da riserva all'altro per un altro anno.

Futuro in bilico per il portiere serbo

Beşiktaş, Napoli'nin 29 yaşındaki kalecisi Vanja Milinkovic-Savic için girişimde bulundu.



Napoli, Sırp kaleciye 15 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde transferine onay vermeye hazır. (Il Mattino) pic.twitter.com/AKGdq3kxEv — Deportes Reports (@DeportesReports) July 2, 2026

La posizione dialè al momento in bilico. Se con, sfruttando anche l'iniziale infortunio di, il portiere serbo sembrava essere il preferito della formazione partenopea, dopo l'addio dell'allenatore leccese, le gerarchie potrebbero drasticamente cambiare.

Come detto, sia Meret che Milinkovic-Savic non vorrebbero far da riserva all'altro e, inoltre, il probabile arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra potrebbe cambiare la "preferenza serba" di Conte. Considerando l'intero scenario, dunque, il Napoli dovrebbe cedere uno dei suoi due portieri, potenzialmente titolari. Ad oggi, il principale indiziato per dire addio al club sembrerebbe essere Vanja Milinkovic-Savic e l'interesse del Besiktas potrebbe essere soltanto il primo importante passo per la risoluzione della "questione porta".