Dopo l'interesse per Meret, il club turco guarda anche al portiere serbo. Gli azzurri sono pronti a trattare, ma chiedono 15 milioni di euro

Antonino Paradino

Il Besiktas continua a guardare in casa Napoli per rinforzare la rosa. Dopo il sondaggio per Alex Meret, il club turco infatti sembrerebbe aver già messo nel mirino l'altro portiere azzurro, Vanja Milinkovic-Savic. Il Napoli sarebbe aperto alla cessione dell'estremo difensore dopo soltanto una stagione, ma soltanto al prezzo giusto.

Besiktas su Milinkovic-Savic

Come riportato dal quotidiano italiano Il Mattino, il Besiktas avrebbe avviato i primi contatti per Vanja Milinkovic-Savic. Il Napoli non considera il portiere serbo incedibile e, sempre secondo la fonte sopracitata, la valutazione del club partenopeo per l'ex estremo difensore del Torino sarebbe di 15 milioni di euro.
Como 1907 v SSC Napoli - Serie A

Vanja Milinkovic-Savic, Napoli
NAPOLI, ITALIA - 18 APRILE: Vanja Milinkovic-Savic del SSC Napoli festeggia dopo aver fermato una penalità di Mattia Zaccagni della SS Lazio durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e SS Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona il 18 aprile 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il club turco, allenato da Vincenzo Italiano, sta monitorando diversi profili provenienti dal campionato italiano e, essendo a caccia di un rinforzo per la porta, vorrebbe sfruttare la situazione in casa Napoli per portare a Istanbul uno tra Meret e Milinkovic-Savic, con i due non intenzionati a far da riserva all'altro per un altro anno.

Futuro in bilico per il portiere serbo

La posizione di Milinkovic-Savic al Napoli è al momento in bilico. Se con Antonio Conte, sfruttando anche l'iniziale infortunio di Alex Meret, il portiere serbo sembrava essere il preferito della formazione partenopea, dopo l'addio dell'allenatore leccese, le gerarchie potrebbero drasticamente cambiare.

Come detto, sia Meret che Milinkovic-Savic non vorrebbero far da riserva all'altro e, inoltre, il probabile arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra potrebbe cambiare la "preferenza serba" di Conte. Considerando l'intero scenario, dunque, il Napoli dovrebbe cedere uno dei suoi due portieri, potenzialmente titolari. Ad oggi, il principale indiziato per dire addio al club sembrerebbe essere Vanja Milinkovic-Savic e l'interesse del Besiktas potrebbe essere soltanto il primo importante passo per la risoluzione della "questione porta".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti