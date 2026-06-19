Il Real Betis è alla ricerca di un terzino e sta puntando su Fran Garcìa del Real Madrid. Il terzino sinistro, infatti, non è sicuro della titolarità nella prossima stagione a causa dell'arrivo di Cucurella. Per la squadra di Siviglia, però, il problema è il costo, molto elevato, dell'operazione.

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Il Betis vuole Fran Garcia del Real Madrid

Il, ha bisogno di un nuovo terzino sinistro in vista della impegnativa prossima stagione che vedrà la squadra biancoverde tornare in Champions League . Con la scadenza del contratto e la probabile partenza di Ricardo, infatti, rimarrà solo. Il principale nome sulla lista della società è quello di, che gioca nel Real Madrid . Con l'arrivo di Cucurella dal Chelsea , infatti, Garcia scenderà sicuramente nelle gerarchie di Mourinho.

Garcia è un prodotto delle giovanili dei blancos ed è in prima squadra dal 2023. In precedenza si era affermato come uno dei terzini più promettenti della Liga giocando in prestito al Rayo Vallecano. Da allora, ha collezionato oltre 100 presenze ufficiali con le merengues, con la sua stagione più attiva nel 2024-25, quando ha disputato 54 partite. Il classe 199 è un terzino veloce, offensivo, utile a far salire la manovra e ad agire sulle fasce.

🚨🇪🇸 Fran García could leave Real Madrid this summer and Real Betis are keen on the left back.



Initial talks took place to ask for deal conditions, as @jfelixdiaz reports.



No truth in Angeliño links. pic.twitter.com/zjugG5us7r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026

Il costo è il problema

Il suo contratto con il club del presidentescade la prossima stagione ma il Real Madrid valuterà offerte per non doverlo lasciar partire a zero alla fine della prossima stagione. Il direttore sportivo dei Verdiblancos, Manu Fajardo, si è informato sulla situazione del giocatore che è considerato una opzione molto interessante. L'operazione, però, non si prospetta semplice. Il Real valuta Garcia circa dieci milioni di euro oltre ai quali vanno anche considerato le richieste del giocatore per il suo stipendio. I biancoverdi, quindi, dovranno prima fare delle necessarie cessioni in modo da poter risanare il loro bilancio. Solo a quel punto si potranno fare degli investimenti sul mercato.

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